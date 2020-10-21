СМИ узнали о "кадровой революции" в Офисе президента

В Офисе президента возможна "кадровая революция", узнали журналисты / УНИАН

В Офисе президента Владимира Зеленского после местных выборов, которые назначены на воскресенье, 25 октября, возможна "кадровая революция".

Увольнение грозит первому заместителю главы Офиса украинского лидера Сергею Трофимову и замглавы ОП Юлии Ковалив, пишет НВ со ссылкой на сведения трех источников.

По данным собеседников, команду Зеленского хотят пополнить бывшим министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофеем Миловановым.

"Замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко могут повысить до первого заместителя", – выяснили журналисты.