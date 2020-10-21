СМИ узнали о "кадровой революции" в Офисе президента

В ОП возможны увольнения, выяснили журналисты.
В Офисе президента Владимира Зеленского после местных выборов, которые назначены на воскресенье, 25 октября, возможна "кадровая революция".
Увольнение грозит первому заместителю главы Офиса украинского лидера Сергею Трофимову и замглавы ОП Юлии Ковалив, пишет НВ со ссылкой на сведения трех источников.
По данным собеседников, команду Зеленского хотят пополнить бывшим министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофеем Миловановым.
"Замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко могут повысить до первого заместителя", – выяснили журналисты.
- Справка. Сергей Трофимов был назначен первым заместителем главы Офиса президента в 2019 году. Юлия Ковалив получила пост замглавы ОП в сентябре 2019-го, а Кирилл Тимошенко – в мае того же года.
- Тимофей Милованов в конце августа 2019 года стал министром экономического развития, торговли и сельского хозяйства. Занимал пост министра до начала марта 2020-го.
Автор: Екатерина Присяжнюк