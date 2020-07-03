Рада отправила Смолия в отставку

Рада отправила в отставку Якова Смолия / УНИАН

В пятницу, 3 июля, Верховная Рада одобрила увольнение Якова Смолия с поста председателя Национального банка Украины.

За увольнение Смолия проголосовали 286 нардепов, а против высказались 43 народных избранника.

Воздержались от голосования 11 нардепов, а не голосовали 29 парламентариев.

Рада отправила в отставку Якова Смолия / Скриншот



Читайте такжеУ Зеленского назвали главную проблему Смолия на посту главы НБУНапомним, Яков Смолий 1 июля написал заявление об увольнении с должности главы Нацбанка по собственному желанию и передал документ президенту Владимиру Зеленскому. Смолий утверждал, что решил уволиться из-за "систематического политического давления".

Позже – 2 июля, глава государства внес в Верховную Раду проект постановления об увольнении Смолия. Комитет Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики одобрили проект постановления об увольнении Смолия.