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Рада отправила Смолия в отставку

Отставку Смолия поддержали 286 народных избранников.

3 июля 2020, 16:18
Парламент отправил в отставку Смолия – Смолий отставка
Рада отправила в отставку Якова Смолия / УНИАН

В пятницу, 3 июля, Верховная Рада одобрила увольнение Якова Смолия с поста председателя Национального банка Украины.

За увольнение Смолия проголосовали 286 нардепов, а против высказались 43 народных избранника.

Воздержались от голосования 11 нардепов, а не голосовали 29 парламентариев.

Парламент отправил в отставку Смолия – Смолий отставка
Рада отправила в отставку Якова Смолия / Скриншот


Читайте такжеУ Зеленского назвали главную проблему Смолия на посту главы НБУНапомним, Яков Смолий 1 июля написал заявление об увольнении с должности главы Нацбанка по собственному желанию и передал документ президенту Владимиру Зеленскому. Смолий утверждал, что решил уволиться из-за "систематического политического давления".

Позже – 2 июля, глава государства внес в Верховную Раду проект постановления об увольнении Смолия. Комитет Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики одобрили проект постановления об увольнении Смолия.

Яков Смолий Верховная Рада увольнение отставка
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