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Глава Нацбанка подал в отставку

Председатель Национального банка Украины Яков Смолий в среду, 1 июля, написал и подал президенту Украины заявление об увольнении.

1 июля 2020, 21:20
Смолий
Смолий написал заявление об увольнении / Пресс-служба НБУ

Глава Национального банка Украины Яков Смолий в среду, 1 июля, написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

"В течение длительного времени на Национальный банк Украины осуществляется систематическое политическое давление. Это делает невозможным эффективное выполнение мной как Председателем возложенных на меня обязанностей руководства деятельностью Национального банка и взаимодействие с другими государственными органами. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине", - заявил Яков Смолий.

Ранее глава Нацбанка Яков Смолий сообщил, что Украина и МВФ прекратили переговоры о сотрудничестве на базе программы расширенного финансирования EFF и обсуждают сотрудничество на условиях программы Stand-by. Чиновник добавил, что в рамках новой программы Киев может получить 5 млрд долларов.

Яков Смолий НБУ отставка новости Украины
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