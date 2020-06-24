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"Дети низкого качества": нардеп оскандалилась заявлением о соцвыплатах

"Слуга народа" Галина Третьякова уверена, что государство не должно предоставлять помощь некоторым детям.

24 июня 2020, 19:02
Галина Третьякова
Галина Третьякова влипла скандал из-за высказывания о соцвыплатах для детей / facebook.com/Галина Третьякова

Нардеп от Слуги народа, глава комитета Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова сделала скандальное заявление о том, что государство иногда "предоставляет средства" семьям, у которых дети "низкого качества".

Запись эфира с соответствующими высказываниями в видеосервисе Zoom было обнародовано в Фейсбуке еще 29 мая, но огласки такое заявление приобрело только сейчас.

На видео можно услышать рассуждения Третьяковой о том, каким должно быть справедливое распределение социальных выплат в государстве, и кто заслуживает на денежную помощь.

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"Когда мы демографически предоставляем такие средства, которые используются семьей, и рождение ребенка происходит не для того, чтобы предоставить ему образование и равные права, а рожают ребенка, чтобы получить материальную помощь, то мы, скажу жестко, получаем детей низкого качества. Которые приводят к тому, что они садятся на публичные средства. Это тоже Маргатер Тэтчер говорила когда-то ", - отметила Третьякова.

Также нардеп вспомнила о "стерилизации" для тех, кто "садится на помощь" и в качестве примера привела Великобританию, которая "в этом смысле очень жестока к тем, кто не работает и не защищает их".

"У них даже когда был заместителем министра соцполитики лорд один. Он сказал, что тот, кто садится и хочет получить соцпомощь - его нужно стерилизовать. Вот такая жестокая политика", - сказала Третьякова.

Без высшего образования - также под стерилизацию и, как пример, "создатель сингапурского экономического чуда", государственный деятель Ли Куан Ю.

"Очень часто Ли Куан Ю вспоминают - что там очень хороший Сингапур. Ли Куан Ю - стерилизовал женщин, у которых не было высшего образования. Вот такими жестокими методами, я бы сказала даже садистскими выкорчевали у нации элементы, которые не являются защитниками и кормильцами. Все, кто не является частью этих элементов, они не могут себя относить к достойной жизни. Ну, так я считаю. Нужно защищать простого человека ", - сказала Третьякова.

Как ранее писал Главред, Украина готова оказать социальную помощь 337 тысячам семей украинских физических лиц-предпринимателей, которые принадлежат к первой и второй группе налогоплательщиков. Деньги в виде пособия по уходу за детьми до 10 лет сможет получить один из родителей.

Галина Третьякова дети соцпомощь новости Украины
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