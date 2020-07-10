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Миру грозит новая гонка вооружений: Россия и США провалили судьбоносные переговоры

В России заявили о нежелании США продлевать договор СНВ-3.

10 июля 2020, 13:38
россия сша флаги
В России не согласны с предложением США по договору СНВ-3

Официальный Вашингтон не намерен продлевать подписанный в 2010 году договор о двустороннем сокращении стратегических ядерных вооружений. По крайней мере, в Москве видят именно такую перспективу развития событий.

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

По его словам, в Кремле полагают, что Вашингтон не готов пойти на пролонгацию соглашения.

"Судя по всему, решение не продлевать этот договор в США уже принято. Та настойчивость, с которой акцентируется безальтернативность перевода всего разговора в трехстороннюю плоскость, она говорит о том, что это уже предрешено", - заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

Также он подчеркнул, что США хотят включить в договор новейшие российские вооружения – это станет камнем преткновения для продления договоренностей.

США и Россия в лице президентов Барака Обамы и Дмитрия Медведева подписали Договор по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений в 2010 году.Читайте такжеТрамп хочет выйти из соглашения по ядерному оружию и давит на Путина – Washington Post

Десятилетнее соглашение предполагает сокращение боевых зарядов до 1550 ед., межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков до 700 ед. В договоре была зафиксирована возможная пролонгация соглашения на 5 лет.

Сегодня это единственный документ, регулирующий сдерживание военной мощи Москвы и Вашингтона. Действие договора заканчивается в феврале 2021 года. Американцы пока не предлагали продлить соглашение. При этом американский президент Дональд Трамп выражал желание заключить новое, уже трехстороннее соглашение между США, Россией и Китаем.

В России не хотят пересматривать пункты договора.

Напомним, европейские средства массовой информации сообщали, что США и Россия владеют 93% ядерного оружия в мире.

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