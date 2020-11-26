Стало известно, как в Верховной Раде намерены решить проблему с КСУ

Рада намерена урегулировать ситуацию с КСУ в соответствии с законом/ УНИАН

Рабочая группа Верховной Рады согласовала ряд предложений с целью разрешения кризиса, спровоцированного решением КСУ. Главные инициативы – возвращение уголовной ответственности за недостоверное декларирование и умышленное непредставление налоговой декларации.

Как рассказал спикер ВР Дмитрий Разумков на своей странице в социальной сети Facebook, рабочая группа парламента по вопросам разрешения ситуации, связанной с решением КСУ по антикоррупционному законодательству, провела уже 5 заседаний, в рамках которых были согласованы несколько ключевых инициатив.

"Главные из них - возвращение уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации и умышленное непредставление декларации", - отметил политик, добавив, что парламент должен решить этот вопрос в рамках действующего законодательства и в приемлемые сроки.

Также он подчеркнул, что Рада ожидает от Кабмина проекта бюджета на будущий год, который нужно принять уже в скором времени.Читайте такжеЧем закончится война Зеленского и КСУ

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