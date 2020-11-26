Стало известно, как в Верховной Раде намерены решить проблему с КСУ

По словам Дмитрия Разумкова, парламент урегулирует вопрос с КСУ в приемлемые сроки.
Рабочая группа Верховной Рады согласовала ряд предложений с целью разрешения кризиса, спровоцированного решением КСУ. Главные инициативы – возвращение уголовной ответственности за недостоверное декларирование и умышленное непредставление налоговой декларации.
Как рассказал спикер ВР Дмитрий Разумков на своей странице в социальной сети Facebook, рабочая группа парламента по вопросам разрешения ситуации, связанной с решением КСУ по антикоррупционному законодательству, провела уже 5 заседаний, в рамках которых были согласованы несколько ключевых инициатив.
"Главные из них - возвращение уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации и умышленное непредставление декларации", - отметил политик, добавив, что парламент должен решить этот вопрос в рамках действующего законодательства и в приемлемые сроки.
Также он подчеркнул, что Рада ожидает от Кабмина проекта бюджета на будущий год, который нужно принять уже в скором времени.Читайте такжеЧем закончится война Зеленского и КСУ
Конституционный кризис
- КСУ 27 октября принял решение о неконституционности статьи 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей уголовную ответственность для государственных служащих за внесение недостоверных данных в электронные декларации.
- Президент Украины Владимир Зеленский 29 октября созвал внеочередное заседание СНБО, на котором было принято решение о принятии комплекса мер по восстановлению антикоррупционного законодательства.
- Зеленский внес в Раду проект закона №4288, предполагающий признание ничтожным решения КСУ. Законодательная инициатива предусматривает увольнение судей Конституционного суда.
- Советник главы ОП Михаил Подоляк 23 ноября заявил, что у Зеленского будут предлагать обществу другие варианты разрешения кризиса в том случае, если Рада не сможет принять оптимальное решение.