Старт вакцинации от коронавируса: Зеленский подписал важный закон

Документом запрещается регистрация вакцины государства-агрессора, то есть России.
Глава государства Владимр Зеленский подписал важный закон, который дает возможность начать вакцинацию от коронавируса, а также разрешает регистрацию COVID-вакцин в экстренном режиме, пишет пресс-служба Офиса президента.
Документ позволяет регистрировать в Украине вакцину от коронавируса, если она получила разрешение на экстренное применение в:
- Соединенных Штатах Америки;
- Британии;
- Швейцарии;
- Японии;
- Австралии;
- Канаде;
- Китае;
- Индии;Евросоюзе.
Также разрешается регистрация вакцин, которые переквалифицированы Всемирной организацией здравоохранения. В то же время документом запрещается регистрация вакцины государства-агрессора, то есть России.
Подписанный закон позволит начать COVID-вакцинацию в Украине, поскольку ни одна вакцина от коронавируса из тех, которые сейчас применяют в мире, не завершила все стадии испытаний. Чтобы зарегистрировать такую вакцину в Украине было необходимо изменить законодательство.
Вакцинация от коронавируса в Украине: новости
- 29 января Рада дала старт вакцинации от COVID-19 в Украине. Нардепы одобрили законопроект о запуске вакцинации от коронавируса в Украине.
- Врачи объяснили, кому не стоит вакцинироваться препаратом AstraZeneca. Вирусологи установили возрастные ограничения для использования вакцины AstraZeneca.
- По состоянию на утро 29 января, в Украине выявили еще 5181 больного коронавирусом. Заболели за минувшие сутки 218 детей и 212 медработников.