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Замешена в уголовном деле: вокруг нового вице-премьера разгорелся громкий скандал

5 июня 2020, 19:23

Журналист сообщил, что новоназначенная вице-премьер фигурирует в "деле Лукаш".

Журналист сообщил, что Стефанишина фигурирует в уголовном деле

Вчера Верховная Рада назначила Ольгу Стефанишину вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. А сегодня уже стало известно о том, она может быть замешена в уголовном деле.

Об этом в Facebook сообщил журналист Даниил Мокрик, утверждая, что Стефанишина проходит по делу бывшего министра юстиции времен президента Виктора Януковича Елены Лукаш.

"Ей сообщили о подозрении и сейчас знакомится с материалами производства. После этого – сразу обвинительный акт и суд. Правда, прокуроры говорят, что она не сильно спешит знакомиться. Но рано или поздно под суд придется идти", – написал журналист.

Он пояснил, что "дело Лукаш" – история о том, как во время Революции Достоинства Минюст Лукаш провел "левый тендер" на якобы анализ украинского законодательства на соответствие европейскому.

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"Отдали миллионы лицам, которые не имели опыта таких работ и сдали кривые рефераты. Ольга Стефанишина принимала в организации этого тендера прямое участие, подписала не один документ. Это Лукаш еще может пробовать рассказывать, что не имела к этому отношения, поскольку покажите документы с ее подписью. Стефанишина такой роскоши не имеет. Она сама себя задокументировала", – заявил Мокрик.

Также Главред писал, что четверг, 4 июня, Верховная Рада Украины назначила народного депутат из фракции партии Слуга народа Александра Ткаченко министром культуры и информационной политики.

Верховная Рада журналист Елена Лукаш
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