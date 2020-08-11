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В Беларуси опубликовали видео, как Тихановская покидала страну

11 августа 2020, 14:42

Оппонент Лукашенко отправилась в Литву.

Светлана Тихановская
Пограничники Беларуси подтвердили, что Тихановская уехала из страны / Reuters

Белорусские пограничники показали видеозапись пересечения оппозиционным кандидатом в президенты Светланы Тихановской государственной границы. Она покинула Беларусь в ночь на 11 августа.

Видеозапись опубликована на Telegram-канале Кстати.

На обнародованных пограничниками кадрах можно увидеть, как автомобиль Тихановской пересекает границу в Котловке – белорусском пункте пропуска.

Государственный пограничный комитет подтверждает, что политик выехала из страны.

"Можем подтвердить, что она покинула территорию Беларуси. Выехала в Литву", - подчеркивают в ведомстве.

Напомним, в ночь на 11 августа Светлана Тихановская приняла решение покинуть территорию Беларуси и отправилась в Литву.

Ранее оппозиционер записала видеообращение, в котором заявила, что решение об отъезде из страны далось ей тяжело. Однако Тихановская, подчеркнув самостоятельность своего выбора, по ее словам, выехала из Беларуси ради своих детей.

Кроме того, было опубликовано еще одно видеообращение Тихановской, в котором она призвала активистов прекратить акции протеста и противостояние с силовиками на улицах страны, чтобы предотвратить эскалацию насилия.

В штабе кандидата Тихановской заявили, что она была вынуждена покинуть территорию государства – ее вывезли из страны власти Беларуси. Вместе с политиком уехала и глава ее избирательного штаба Мария Мороз.

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