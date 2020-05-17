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В Минздраве выдали правду о резком повышении тарифов

17 мая 2020, 18:27

В министерстве анонсировали повышение стоимости медуслуг.

Степанов
Степанов анонсировал повышение тарифов в медицине / УНИАН

В Минздраве рассказали о том, что готовят новые тарифы на медицинские услуги, которые уже будут отвечать рыночным зарплатам медиков.

Эти тарифы должны отвечать высоким стандартам предоставления услуг, заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала Украина 24. По его словам, сейчас ведомство разрабатывает справедливые тарифы, которые планируют заложить в бюджет 2021 года.

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Отмечается, что тарифы, которые были рассчитаны до старта второго этапа реформы, не адаптированы под украинские реалии. Более того, их рассчитывали всего за два месяца до старта реформы. В Минздраве отмечают, что большинство тарифов рассчитывали чиновники, которые не имеют представления о реалиях украинской медицины. Консультаций с врачами при этом не проводились.

"Медреформа в том виде, как мы ее получили, означает увольнение около 50 тысяч медработников и закрытие 332 больниц", - рассказал министр.

В МОЗ пытаются внести в реформу правки, которые позволят не увольнять медиков, и не допустить массового закрытия больниц. Реформа здравоохранения, по оценкам нового руководства, может занять около трех лет. Обещают, что уже в следующем году будут видны реальные изменения.

Ранее Главред писал  о том, что Степанов рассказал, что больницы не справились бы с наплывом больных коронавирусом, если бы метро продолжало работать.

Напомним, ранее в коммунальном предприятии Киевский метрополитен рассказали о возможности возобновления пассажирских перевозок с 25 мая.

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