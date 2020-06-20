Тимошенко застукали в Раде за нежностями с "тайным поклонником"

Тимошенко засветилась в Раде с новым поклонником

Лидера Батькивщины ЮлиюТимошенко застукали в Раде в то время, как она нежно побеседовала с таинственным коллегой. Новые фото взбудоражили общественность и повлекли массу домыслов.

Известный фотограф Ян Доброносов опубликовал в своем аккаунте в Фейбук весьма красноречивые фото, которые наделали шуму в украинском сегменте Интернета. На снимках Юлия Владимировна откровенно нежничает с кем-то из народных депутатов, лицо которого не попало в кадр. Мужчина повернут к объективу камеры спиной. Кроме того, и Тимошенко, и ее коллега во время беседы не снимали медицинские маски.

"Нежно)", — подписал Ян Доброносов публикацию.

Как ранее писал Главред, журналистам Схем удалось узнать, куда пропала лидер Батькивщины Юлия Тимошенко во время карантина. В частности, она не присутствовала на важном внеочередном пленарном заседании Рады.