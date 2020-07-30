Кравчук возглавит украинскую делегацию в ТКГ по Донбассу

Первый президент Украины займет место второго главы государства в переговорном процессе по Донбассу.
Украинскую делегацию в минской Трехсторонней контактной группе по Донбассу согласился возглавить первый президент Украины – 86-летний Леонид Кравчук.
Кравчук в видеообращении рассказал, что согласен возглавлять делегацию в ТКГ.
Первый глава государства отметил, что в его жизни еще не наступило время для отдыха.
"...Я принял решение – если я смогу, а я хочу этого, что-то сделать, чтобы ускорить мир на Донбассе – я буду это делать до последнего вздоха. Вот почему я и согласился ", – заявил Кравчук.
В переговорном процессе по Донбассу первый президент Украины заменит второго президента нашей страны – Леонида Кучму.Читайте такжеВ ТКГ рассказали, как повлияет на Минские переговоры уход Кучмы
Напомним, 28 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что Леонид Кучма больше не работает в ТКГ по Донбассу. Глава государства добавил, что Кучма попросил, чтобы его сняли с поста главы украинской делегации, поскольку ему сложно.
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.