Кравчук возглавит украинскую делегацию в ТКГ по Донбассу

Леонид Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в ТКГ для переговоров по Донбассу / Главред

Украинскую делегацию в минской Трехсторонней контактной группе по Донбассу согласился возглавить первый президент Украины – 86-летний Леонид Кравчук.

Кравчук в видеообращении рассказал, что согласен возглавлять делегацию в ТКГ.

Первый глава государства отметил, что в его жизни еще не наступило время для отдыха.

"...Я принял решение – если я смогу, а я хочу этого, что-то сделать, чтобы ускорить мир на Донбассе – я буду это делать до последнего вздоха. Вот почему я и согласился ", – заявил Кравчук.

В переговорном процессе по Донбассу первый президент Украины заменит второго президента нашей страны – Леонида Кучму.Читайте такжеВ ТКГ рассказали, как повлияет на Минские переговоры уход Кучмы

Напомним, 28 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что Леонид Кучма больше не работает в ТКГ по Донбассу. Глава государства добавил, что Кучма попросил, чтобы его сняли с поста главы украинской делегации, поскольку ему сложно.