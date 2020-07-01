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"Делает много хорошего": Разумков высказался о заявлении Третьяковой

Спикер заверил, что одиозная нардеп уже успела "принести свои извинения".

1 июля 2020, 19:28
Разумков
Разумков высказался о заявлении Третьяковой / УНИАН

Спикер Рады Дмитрий Разумков высказался о словах нардепа Галины Третьяковой о "детях низкого качества".

Об этом он рассказал на брифинге в перерыве заседания Рады.

По словам спикера, он не поддерживает высказывания Галины Третьяковой, но депутат принесла свои извинения, а вопрос об отставке Третьяковой с поста главы комитета по соцполитике ВР пока никто не инициировал.

"Я точно их (слова - прим.авт.) не поддерживаю. Галина Николаевна много правильных вещей делает и сейчас в комитете, но делить людей в украинском обществе на тех или иных, думаю, мягко говоря, не стоит. Уже не раз она озвучила свою позицию и принесла свои извинения", - сказал он.

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Разумков добавил, что устал повторять депутатам, чтобы они взвешенно подходили к каждому слову и к тому, что они предлагают и как говорят. Спикер уточнил, что пока к нему не обращались с вопросом об отставке Третьяковой с поста главы комитета по вопросам соцполитики.

"По состоянию на сегодня ко мне не обращались в письменном формате никто из депутатских фракций и групп. Такие инициативы ни от Галины Николаевны, ни от фракции "Слуга народа" не поступали", — отметил глава парламента.

Он уточнил, что отозвать с должности главу комитета может либо фракция, от которой она выдвинута, либо сам народный депутат, занимающий эту должность.

Как ранее сообщалось, Третьякова сделала скандальное заявление о том, что государство иногда "предоставляет средства" семьям, у которых дети "низкого качества".

Напомним, заместитель руководителя фракции СН Евгения Кравчук рассказала, что в политсиле Галину Третьякову считают профессионалом и не намерены ни лишать ее поста главы комитета, ни требовать от нее сложения мандата.

Дмитрий Разумков Галина Третьякова дети Верховная Рада
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