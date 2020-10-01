У лидера Слуги народа обнаружили коронавирус

Нардеп пожаловался, что диагноз удалось поставить не сразу - два теста показали негативный результат.
Лидер партии Слуга народа Александр Корниенко заболел коронавирусом. Диагноз болезни удалось установить не сразу.
Об этом нардеп написал в Facebook.
Корниенко рассказал, что имея симптомы болезни, он сдал два отрицательных теста на COVID-19. Поставить диагноз удалось только сегодня.
"Симптомов, кроме температуры у меня не было. Но сразу, как она поднялась, сделал и экспресс, и ПЦР-тесты. Оба не показали результата. Потом обратился к пульмонологу. Мне сделали КТ с заключением "похоже на COVID-19", после чего я сразу же самоизолировался. ИФА на антитела есть смысл делать не в первый день, потому полноценно поставить диагноз и справедливость удалось только сегодня", - рассказал Корниенко.
Коронавирус в Украине – что было ранее:
- По состоянию на 1 октября, в Украине обнаружены 213 028 случаев заражения китайским коронавирусом. По сравнению с 30 сентября количество подтвержденных случаев увеличилось на +4 069.
- Бывший главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов считает, что заболеваемость Covid-19 будет расти.
- В ВОЗ считают, что реальное число смертей от Covid-19 выше, чем свидетельствует официальная статистика.
- При этом ученые установили, что коронавирус Covid-19 оказался опаснее "испанки". Испанский грипп в свое время увеличил смертность в три раза, а Covid-19 – уже в четыре.
Автор: Екатерина Трохимчук