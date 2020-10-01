У лидера Слуги народа обнаружили коронавирус

Корниенко подхватил коронавирус / Лига.нет

Лидер партии Слуга народа Александр Корниенко заболел коронавирусом. Диагноз болезни удалось установить не сразу.

Об этом нардеп написал в Facebook.

Корниенко рассказал, что имея симптомы болезни, он сдал два отрицательных теста на COVID-19. Поставить диагноз удалось только сегодня.

"Симптомов, кроме температуры у меня не было. Но сразу, как она поднялась, сделал и экспресс, и ПЦР-тесты. Оба не показали результата. Потом обратился к пульмонологу. Мне сделали КТ с заключением "похоже на COVID-19", после чего я сразу же самоизолировался. ИФА на антитела есть смысл делать не в первый день, потому полноценно поставить диагноз и справедливость удалось только сегодня", - рассказал Корниенко.

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