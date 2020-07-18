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У Путина оправдались в ответ на обвинения Великобритании в хакерских атаках

В Кремле утверждают, что Россию тоже постоянно пытаются атаковать хакеры.

18 июля 2020, 01:37
Песков
Песков не знает, кто атаковал британские выборы в 2019 году / Reuters

Россия не знает, кто пытался осуществить вмешательство в парламентский избирательный процесс Великобритании в 2019 году. В Кремле к этому не только непричастны, но и сами регулярно подвергаются попыткам хакерских атак.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

По его словам, Москва считает обвинения Лондона несостоятельными, так как Россия не имеет никакого отношения к данному вопросу.

"Мы не знаем, кто что пытался взламывать в Великобритании, но Россия точно не имеет к этому никакого отношения. Мы категорически не согласны с голословными обвинениями в наш адрес", - сказал Песков.

Более того, спикер Путина заверил, что России и самой регулярно приходится отражать вражеские хакерские атаки.Читайте такжеРоссия пыталась украсть у Великобритании данные о вакцине от коронавируса - СМИ

"Мы сами все время сталкиваемся с попытками совершения киберпреступлений в отношении наших компьютерных баз, наших ведомств. Наши ведомства постоянно отражают эти атаки, это общая проблема", - добавил Песков.

Напоследок он подчеркнул, что такие обвинения со стороны Лондона могут негативно отразиться на отношениях Великобритании и России.

Ранее в МИД Великобритании заявили о попытке России вмешаться в британские парламентские выборы 2019 года. Как утверждают в Лондоне, речь идет не о глобальной кампании, а о попытках публикации компрометирующей информации о правящей Консервативной партии, касающейся торговых переговоров Великобритании и США.

новости России новости Великобритании политика Дмитрий Песков
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