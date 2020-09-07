У Тимошенко опровергли ее уход из большой политики

Сообщения о том, что лидер Батькивщины готовится объявить об уходе из большой политики, не соответствуют действительности.
Информация о том, что лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко уходит из большой политики, не подтвердилась. О том, что подобные сообщения в СМИ являются "бредовыми", рассказала пресс-секретарь политика Марина Сорока.
Об этом Сорока рассказала в комментарии Главреду.
Она подчеркнула, что сообщения в некоторых СМИ со ссылкой на собственные источники о том, что Юлия Тимошенко готовится объявить об уходе из большой политики, не соответствуют действительности, и назвала это "дуростью и бредом".
Отметим, некоторые СМИ пишут, что о решении Юлия Владимировна объявит лишь в начале следующего года, а приняла она такое решение после встречи с "влиятельным человеком" - вот она мол и решила уйти с высоко поднятой головой, "как Пинчук".
Юлия Тимошенко – что о ней сообщалось ранее:
- 2 сентября народный депутат, больная Covid-19 лидер Батькивщины Юлия Тимошенко сообщила, что пережила кризисное состояние. Появилась возможность постепенно возвращаться к нормальной жизни, поделилась народная избранница на своей странице в Facebook. Политик добавила, что почти две недели борьбы с тяжелой болезнью повлияли на ощущение реальности.
- 23 августа стало известно, что Юлия Тимошенко заболела коронавирусом. Пресс-секретарь политика Марина Сорока уточнила, что состояние лидера Батькивщины врачи оценивают как тяжелое.
Автор: Адриана Бубновская