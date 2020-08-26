У Зеленского анонсировали новую встречу по Донбассу: названы сроки

Встреча в нормандском формате на уровне советников может пройти в начале осени, сообщили в Офисе президента.
Скоро может состояться новая встреча в нормандском формате (Украина, Россия, Германия и Франция) на уровне советников.
Встреча для урегулирования конфликта на Донбассе может состояться в начале сентября, говорится в Telegram-канале Офиса президента Владимира Зеленского.
У Зеленского добавили, что встреча была перенесена в связи с командировкой советника президента Франции Эммануэля Макрона – Эммануэля Бонна.
"Встреча советников лидеров государств-участников нормандского формата, которая была перенесена в связи с командировкой советника президента Франции…, может состояться в начале сентября", – отмечается в сообщении.
Читайте такжеЗеленский рассказал, когда стоит ждать встречи с Путиным в нормандском форматеРанее стало известно, что замглавы Администрации президента РФ Владимира Путина Дмитрий Козак уведомил Киев, Париж и Берлин об отказе Москвы от переговоров в нормандском формате на уровне советников.
Позже СМИ узнали, что Россия отказывается обсуждать ситуацию на Донбассе, пока не будет изменено постановление о местных выборах в Украине.
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.