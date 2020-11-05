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У Зеленского оценили шансы на возвращение Крыма и Донбасса

5 ноября 2020, 23:32

Украина рассматривает разные способы прекращения войны на Донбассе, заверил Андрей Ермак.

Ермак
Украина вернет аннексированный Крым - Ермак / УНИАН

Власть не намерена тратить годы на решение вопроса Донбасса, а пути поиска выхода из ситуации могут быть разными. При этом реинтеграция ОРДЛО должна произойти на условиях Украины. Президент Зеленский создал платформу по деоккупации Крыма, однако сейчас никто не знает, когда можно будет вернуть аннексированный Россией полуостров.

Об этом рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью программе VIP с Натальей Мосейчук на телеканале 1+1, комментируя вопрос журналистки о наличии на Банковой так называемого плана Б по реинтеграции Донбасса.

По его словам, Зеленский уже говорил, что в случае провала переговоров власти будут осуществлять попытки поиска альтернативных путей прекращения военного конфликта на Донбассе.

"Президент об этом говорил, и я об этом говорил, что мы не собираемся тратить годы для того, чтобы достичь нашей цели прекратить войну. Мы никогда не остановимся относительно прекращения войны, но пути к этому прекращению могут быть разными", – сказал Ермак.

Также он добавил, что сейчас Украина продолжает переговоры в рамках Нормандского формата и ТКГ. Урегулирования вооруженной конфронтации дипломатическим путем продолжается.

Кроме того, Ермак заверил, что реализация сценария возвращения оккупированных отдельных районов Донецкой и Луганской областей должна базироваться исключительно на интересах Киева.

При этом чиновник высказался и о проблеме аннексированного Крыма. Он считает, что пока сложно дать ответ касательно сроков возвращения оккупированного полуострова.Читайте такжеАрестович прокомментировал слова вице-премьера об "опухоли" Донбасса

"Я в этом (деоккупации Крыма) уверен, но никто не может ответить, когда это произойдет. Я тоже вам не дам конкретного ответа, что это произойдет через год или два", - добавил Ермак, подчеркнув, что президент уже выступил с идеей создания платформы по деоккупации автономной республики Крым.

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