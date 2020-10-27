У Зеленского оценили ситуацию с водой для населения в Крыму

Россия полностью несет ответственность за ситуацию с водой в Крыму / УНИАН

Украина не намерена поставлять воду в аннексированный Крым до тех пор, пока не будет проведен полный комплекс мероприятий по деоккупации полуострова. Сейчас в Крыму хватает воды для потребностей гражданского населения.

Об этом рассказала постоянный представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташаева, говорится в материале издания РБК Украина "Водный кризис, репрессии и COVID: что происходит в оккупированном Крыму".

По ее словам, Россия, как государство-оккупант, согласно международному законодательству, полностью несет ответственность за гуманитарную ситуацию и проблемы гражданского населения в Крыму.

Чиновник уточнила, что за годы оккупации Россия могла реализовать ряд мероприятий по решению этого вопроса. По данным Киева, сейчас на полуострове достаточно воды для потребностей населения.Читайте такжеЖурналист назвала причину катастрофы с водой в Крыму

"У нее (России) было шесть с половиной лет на эти проблемные вопросы. Это можно делать путем реконструкции водных сооружений, трубопроводов, опреснения воды, очистки речных вод. По нашим данным, водных ресурсов, чтобы покрыть потребности гражданского населения, хватает", - подчеркнула Ташаева.

Проблема пресной воды в аннексированном Крыму