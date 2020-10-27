У Зеленского оценили ситуацию с водой для населения в Крыму

У России была возможность решить проблемы с водой в Крыму за годы оккупации полуострова.
Украина не намерена поставлять воду в аннексированный Крым до тех пор, пока не будет проведен полный комплекс мероприятий по деоккупации полуострова. Сейчас в Крыму хватает воды для потребностей гражданского населения.
Об этом рассказала постоянный представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташаева, говорится в материале издания РБК Украина "Водный кризис, репрессии и COVID: что происходит в оккупированном Крыму".
По ее словам, Россия, как государство-оккупант, согласно международному законодательству, полностью несет ответственность за гуманитарную ситуацию и проблемы гражданского населения в Крыму.
Чиновник уточнила, что за годы оккупации Россия могла реализовать ряд мероприятий по решению этого вопроса. По данным Киева, сейчас на полуострове достаточно воды для потребностей населения.Читайте такжеЖурналист назвала причину катастрофы с водой в Крыму
"У нее (России) было шесть с половиной лет на эти проблемные вопросы. Это можно делать путем реконструкции водных сооружений, трубопроводов, опреснения воды, очистки речных вод. По нашим данным, водных ресурсов, чтобы покрыть потребности гражданского населения, хватает", - подчеркнула Ташаева.
Проблема пресной воды в аннексированном Крыму
- Самопровозглашенные российские власти Крыма не могут решить проблемы с водой на полуострове. Ситуацию можно урегулировать при помощи опреснения воды, однако россияне считают это дорогим мероприятием и не намерены перебрасывать воду из Краснодарского края или Ростовской области.
- Вследствие проблем россияне вынуждены периодически отключать жителям аннексированного полуострова воду с целью экономии водного ресурса.
- По словам бывшего представителя президента в АР Крым Бориса Бабина, Россия ищет возможности возобновления подачи воды из Украины и готова заплатить за это 1-2 миллиарда долларов в качестве взятки.
- Власти Украины неоднократно заявляли, что Киев не будет поставлять воду в оккупированный Крым. Поставки возможны только в том случае, если на полуострове произойдет гуманитарная катастрофа.
- Согласно прогнозам экспертов, ситуация с пресной водой в Крыму с годами будет только ухудшаться. Через 30 лет на полуострове может не остаться ни одного пресного озера.