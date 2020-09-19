У Зеленского "отделили" Лукашенко от народа Беларуси

Александр Лукашенко – не народ Беларуси, заявил Андрей Ермак / Reuters

Глава Офиса президента Владимира Зеленского – Андрей Ермак – заявил, что действующий президент Беларуси Александр Лукашенко не является белорусским народом.

Украинской власти нужно помнить, что народы Беларуси и Украины связывают дружественные отношения, рассказал Ермак в эфире программы Свобода слова Савіка Шустера.

По словам собеседника, поэтому власти нашей страны необходимо быть мудрой и все взвешивать.

"Что касается каких-то жестких шагов. Я все же считаю, что мы должны быть мудрее и взвешивать все, что происходит… Лукашенко не является белорусским народом…", – заявил глава ОП.