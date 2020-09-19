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У Зеленского "отделили" Лукашенко от народа Беларуси

19 сентября 2020, 09:55

Киеву необходимо помнить, что белорусский и украинский народы связывают дружественные отношения, отметил руководитель Офиса президента.

Ермак заявил, что Лукашенко – не народ Беларуси
Александр Лукашенко – не народ Беларуси, заявил Андрей Ермак / Reuters

Глава Офиса президента Владимира Зеленского – Андрей Ермак – заявил, что действующий президент Беларуси Александр Лукашенко не является белорусским народом.

Украинской власти нужно помнить, что народы Беларуси и Украины связывают дружественные отношения, рассказал Ермак в эфире программы Свобода слова Савіка Шустера.

По словам собеседника, поэтому власти нашей страны необходимо быть мудрой и все взвешивать.

"Что касается каких-то жестких шагов. Я все же считаю, что мы должны быть мудрее и взвешивать все, что происходит… Лукашенко не является белорусским народом…", – заявил глава ОП.

  • Напомним, 9 августа в Беларуси после президентских выборов начались массовые протесты. Люди вышли на улицы после того, как стало известно, что Александр Лукашенко побеждает с огромным отрывом.
  • Белорусская оппозиция обвинила власти в фальсификациях выборов. Ряд стран мира, в частности и Украина, не признали выборы в Беларуси 2020, однако Лукашенко решил не уходить с поста.
  • Президент Беларуси утверждал, что к организации протестов в Беларуси причастны страны Запада. Также Лукашенко выдвинул громкое обвинение в сторону Украины – сказал, что она стала форпостом политических провокаций против белорусского государства.
  • Позже белорусский лидер заявил, что вынужден усилить границу с Украиной, а с Литвой и Польшей – закрыть.
Александр Лукашенко Андрей Ермак Украина и Беларусь новости
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