У Зеленского отреагировали на экстренное обращение к Слуге народа

У Зеленского заявили, что власти нужно поспешить с урегулированием конфликтной ситуации с КСУ/ Скриншот YouTube

Власть не располагает временем, чтобы подробно обсуждать инцидент с КСУ со всеми депутатами фракции Слуга народа. Президент Украины Владимир Зеленский в общих чертах рассказал парламентариям о своем видении ситуации в стране.

Об этом заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в комментарии изданию РБК-Украина.

По ее словам, заявление Зеленского, распространенное в средствах массовой информации, действительно авторства президента. Сейчас нет времени для бесед с каждым из депутатов, поэтому гарант решил выбрать именно такую форму обращения.

"Президент действительно записал аудиообращение к фракции по ситуации с Конституционным судом. Ведь времени слишком мало, чтобы иметь возможность обсудить эту ситуацию подробно с каждым парламентарием. В обращении президент изложил идеологическое видение ситуации и напомнил фракции о тех базовые принципах, на которых строилась партия "Слуга народа", - подчеркнула Юлия Мендель.Читайте такжеВ Офисе Зеленского отреагировали на обвинение судьи КСУ в угрозах

Президент Украины Владимир Зеленский в аудиосообщении обратился к фракции Слуга народа с призывом проголосовать за законопроект №4288, который предполагает увольнение судей Конституционного суда. Гарант подчеркнул, что страна находится на грани катастрофы, и только принятие жесткого решения может исправить ситуацию.

Конфликт власти и КСУ