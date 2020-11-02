У Зеленского отреагировали на экстренное обращение к Слуге народа

Аудиозапись обращения Владимира Зеленского к фракции является подлинной.
Власть не располагает временем, чтобы подробно обсуждать инцидент с КСУ со всеми депутатами фракции Слуга народа. Президент Украины Владимир Зеленский в общих чертах рассказал парламентариям о своем видении ситуации в стране.
Об этом заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в комментарии изданию РБК-Украина.
По ее словам, заявление Зеленского, распространенное в средствах массовой информации, действительно авторства президента. Сейчас нет времени для бесед с каждым из депутатов, поэтому гарант решил выбрать именно такую форму обращения.
"Президент действительно записал аудиообращение к фракции по ситуации с Конституционным судом. Ведь времени слишком мало, чтобы иметь возможность обсудить эту ситуацию подробно с каждым парламентарием. В обращении президент изложил идеологическое видение ситуации и напомнил фракции о тех базовые принципах, на которых строилась партия "Слуга народа", - подчеркнула Юлия Мендель.Читайте такжеВ Офисе Зеленского отреагировали на обвинение судьи КСУ в угрозах
Президент Украины Владимир Зеленский в аудиосообщении обратился к фракции Слуга народа с призывом проголосовать за законопроект №4288, который предполагает увольнение судей Конституционного суда. Гарант подчеркнул, что страна находится на грани катастрофы, и только принятие жесткого решения может исправить ситуацию.
Конфликт власти и КСУ
- Во вторник, 27 октября, Конституционный суд вынес вердикт о неконституционности статьи 366-1 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает уголовную ответственность для государственных служащих за внесение ложных сведений в электронную декларацию.
- Суд обязал Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) закрыть доступ к электронным декларациям.
- Президент Владимир Зеленский 29 октября созвал срочное заседание СНБО, на котором было принято решение о восстановлении работы НАПК и антикоррупционного законодательства в целом.
- В понедельник, 2 ноября, КСУ рассматривает представление депутатов о конституционности земельной реформы.
- Вечером 2 ноября должно состояться заседания фракции Слуга народа с участием президента Владимира Зеленского. Как утверждает замглавы фракции Евгения Кравченко, власть должна срочно принять ряд решений, иначе КСУ вынесет другие вердикты, которые заблокируют путь Украины в Европу.