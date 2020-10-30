У Зеленского подготовили увольнения глав ОГА: Корниенко назвал причину

В ОП подготовили увольнения глав ОГА, поделился Александр Корниенко / УНИАН

Нардеп, глава партии Слуга народ Александр Корниенко сообщил, что Офис президента Владимира Зеленского подготовил увольнения некоторых председателей областных госадминистраций.

Увольнение грозит главам ОГА, у которых за год нет серьезных подвижек по системе показателей, рассказал политик в эфире ток-шоу Право на владу на телеканале 1+1, фрагмент которого опубликован в Facebook программы.

Народный избранник добавил, что возможные кадровые решения не связаны с местными выборами, которые прошли 25 ноября.

"…насколько я проинформирован, то (в Офисе президента – Ред.) есть проекты кадровых решений. Вскоре они будут обнародованы. Там, где по системе показателей за год нет серьезных подвижек у глав ОГА, там, я думаю, решения будут приняты", – поделился глава Слуги народа.

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