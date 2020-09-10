У Зеленского сделали жесткое заявление в адрес России и ОРДЛО из-за Донбасса

Россия и боевики не стремятся к миру - Офис Зеленского / УНИАН

Специальной инспекции представителей незаконных вооруженных формирований в составе СЦКК на украинские позиции у поселка Шумы под Горловкой не будет. Украина готова была доказать, что украинские войска не нарушают перемирия, тогда как российская сторона предъявила ряд требований, которые не соответствуют договоренностям и противоречат друг другу.

Данное сообщение опубликовано на сайте официального представительства президента Украины Владимира Зеленского.

В сообщении отмечается, что боевики не ожидали конструктивной позиции от Киева и продолжают находиться в параллельной реальности. В четверг утром, 10 сентября, Украина получила от них ряд противоречивых требований, которые не являются объективными. Вследствие этого никакой инспекции украинских позиций под Шумами не будет. Украина не согласится с требованиями, которые направлены на срыв режима перемирия на Донбассе.

Более того, как утверждают в ОП, ОБСЕ подтверждает, что Украина никоим образом не нарушала перемирие и придерживалась всех договоренностей. Тогда как боевики показывают, что в мире они не заинтересованы. Причем если Киев предлагал единоразовую инспекцию, российская сторона теперь настаивает на проверке других украинских позиций.Читайте такжеУ боевиков "разыгрался аппетит": Кравчук объяснил отмену инспекции ВСУ

"Если в Донецке не способны найти на карте Европы населенный пункт Шумы Донецкой области, претензии по которому мы слышали неоднократно, и теперь в случайном порядке выбирают новые населенные пункты для инспектирования, то можем разве что посочувствовать", - добавили в офисе Зеленского.

Кроме того, в Офисе президента отмечают, что украинская сторона согласилась на проведении инспекции исключительно в присутствии представителя ОБСЕ, чтобы зафиксировать отсутствие нарушений со стороны Украины. Однако когда Киев обратился с аналогичной просьбой инспекции позиций в ОРДЛО, ответа так и не последовало.

Напоследок у Зеленского подчеркнули, что Россия и боевики ОРДЛО фактически отказались от выполнения договоренностей.Читайте такжеНаглое требование боевиков: в Минобороны назвали причину срыва инспекции позиций ВСУ

"Учитывая все это – фактический отказ России и представителей незаконных вооруженных формирований в ОРДЛО соблюдать достигнутые договоренности и работать на основе здравого смысла ради подтверждения правдивых фактов о ситуации на линии разграничения – констатируем, что инспекция в районе Шумов Донецкой области пока не может быть проведена", - подчеркнули в Офисе президента Владимира Зеленского.