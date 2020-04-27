Цугцванг для Зеленского: политолог объяснил проблему назначения Саакашвили

Михаил Саакашвили / УНИАН

Эксперт аналитического центра Украинский институт будущего Илия Куса считает, что из-за вопроса с Саакашвили страна сталкивается с хорошо знакомыми вызовами.

По мнению аналитика, если второй грузинский президент Саакашвили не будет назначен в Кабмин, Киев покажет свою слабость. Однако если назначение экс-главы Одесской ОГА все-таки состоится, то Украина будет иметь проблемы с Грузией.

"Назначим - Грузия отзовёт посла, и у нас будет +1 страна с проблемными отношениями. Не назначим - будем выглядеть слабаками, прогибающимися под давлением + у президента не останется кандидатур на роль "ударных штурмовиков-реформаторов", - пишет аналитик на своей странице в социальной сети Facebook.

Впрочем, эксперт приходит к мнению, что ситуация, скорее, разрешится в пользу назначения Саакашвили. После этого власти могут запустить антигрузинскую риторику.

"В связи с этим, в ближайшее время должно резко увеличиться количество упоминаний Грузии как "про-российской страны", захваченной Путиным изнутри, а также дискуссий о том, а нужна ли нам вообще Грузия и кто они такие, и не переоцениваем ли мы их влияние на нас, раз у них такая вредная реакция на происходящее в Киеве. Чего не сделаешь ради реформ", - подчеркнул Куса.

Напомним, 22 апреля замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук подтвердила информацию, согласно которой у Зеленского ведут переговоры с Саакашвили о его потенциальном назначении вице-премьером по реформам.

Ранее политический аналитик Александр Кочетков рассказал, для чего Зеленскому понадобился Саакашвили в правительстве.