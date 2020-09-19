У Зеленского высказались о "тайных соглашениях" с Россией

Между украинской стороной и РФ не может быть тайных соглашений, сказал Ермак.
Руководитель Офиса президента Владимира Зеленского – Андрей Ермак – утверждает, что между украинской стороной и Российской Федерацией нет тайных договоренностей.
Тайных соглашений между украинской стороной и РФ не может быть, рассказал глава ОП в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.
По словам Ермака, заявление бывшего главы ОП Андрея Богдана о возможном наличии договоренностей с РФ – из области конспирологии
"Это из области конспирологии… Никаких тайных соглашений с РФ нет и не может быть. Не имею столько времени, что посмотреть интервью (Богдан дал интервью журналисту Дмитрию Гордону – Ред.)", – заявил собеседник.
- Напомним, Андрей Богдан во время интервью сказал Дмитрию Гордону, что допускает существование соглашения с российской стороной, которое состоит из 13 пунктов. В документе якобы содержатся обещания Андрея Ермака российской стороне.
- Из-за заявлений о договоренностях с РФ Богдана вызвали на допрос Государственное бюро расследований в качестве свидетеля для проведения следственных действий и проверки фактов, о которых он говорил.
Автор: Екатерина Присяжнюк