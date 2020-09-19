У Зеленского высказались о "тайных соглашениях" с Россией

Между украинской стороной и РФ нет тайных соглашений, утверждает Андрей Ермак / Скриншот

Руководитель Офиса президента Владимира Зеленского – Андрей Ермак – утверждает, что между украинской стороной и Российской Федерацией нет тайных договоренностей.

Тайных соглашений между украинской стороной и РФ не может быть, рассказал глава ОП в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

По словам Ермака, заявление бывшего главы ОП Андрея Богдана о возможном наличии договоренностей с РФ – из области конспирологии

"Это из области конспирологии… Никаких тайных соглашений с РФ нет и не может быть. Не имею столько времени, что посмотреть интервью (Богдан дал интервью журналисту Дмитрию Гордону – Ред.)", – заявил собеседник.