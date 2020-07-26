Украина готова подписать новое соглашение с ЕС: Шмыгаль назвал инициативу Киева

Шмыгаль надеется, что соглашение об авиации подпишут на саммите Украина-ЕС / УНИАН

Украина рассчитывает на подписание в скором времени соглашения о совместном авиационном пространстве с Европейским Союзом. Договор поспособствует значительному развитию украинской авиационной отрасли.

Об этом заявил глава Кабмина Денис Шмыгаль в ходе своего визита в Брюссель, сообщает правительственный портал.

Премьер надеется, что вскоре стороны смогут начать работу над реализацией стратегических пунктов Общей декларации Шестого саммита Восточного партнерства. Многие задачи до сих пор не выполнены – в частности, речь идет об авиационном договоре.

"Я говорю о подписании Соглашения о совместном авиационном пространстве. Необходимо найти возможность подписать это соглашение с Украиной как можно скорее", - отметил Шмыгаль.Читайте такжеМиллиардный транш от ЕС: что теперь требуют от Украины и как Киев будет отдавать кредит

Глава правительства подчеркнул, что документальное оформление такого договора окажет существенное влияние на развитие украинской авиационной отрасли и поспособствует увеличению количества авиаперелетов и пассажирских перевозок.

Добавим, о подписании данного договора ранее говорил замглавы ОП Игорь Жовква. По его словам, Киев будет стремиться подписать соглашение в рамках саммита Украина-ЕС.

САП – Европейское соглашение о совместном авиационном пространстве – это двусторонние договоренности между Евросоюзом и странами, которые не входят в состав наднационального объединения. В рамках договора оформляются общие стандарты авиаперелетов, включая либерализацию рыночных отношений в авиационной отрасли.Читайте такжеЗапрет на въезд из-за COVID-19: Украина попала в "красный" список страны ЕС

Украина и ЕС достигли договоренностей о подписании САП еще в 2013 году, однако конфликтная ситуация между Британией и Испанией, у которых возникли споры по вопросу статуса аэропорта Гибралтара, фактически приостановили переговоры в данном направлении.

В Брюсселе пока не знают, когда конкретно будет подписан соответствующий договор с Киевом.

Саммит Украина-ЕС должен состояться 1 октября. Место проведения встречи пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что Киев намерен провести переговоры с Евросоюзом с целью пересмотра Соглашения об ассоциации. Украина призывает изменить некоторые пункты договоренностей.