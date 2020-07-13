"Горы трупов": нардеп предупредил, когда военные РФ могут быть в Киеве

Нардеп, политический консультант Никита Потураев заявил, что, если Украина прекратит защищать свои земли на Донбассе, то военные Российской Федерации будут в Киеве.
Вести войну можно по-разному, можно с горами трупов, а можно и без них, рассказал политик Апострофу.
Собеседник подчеркнул, что сейчас украинское государство ведет оборонную войну.
"Победа в вопросе Донбасса может выглядеть совершенно иной от того, что мы привыкли видеть. Воевать можно по-разному… В данный момент Украина ведет оборонную войну и защищает свою землю. Если остановится, то военные РФ будут в Киеве", – заявил нардеп.
Ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников говорил, что РФ не нужны захваченные земли Донбасса, это средство для мотания нервов Киеву.
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.