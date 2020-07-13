"Горы трупов": нардеп предупредил, когда военные РФ могут быть в Киеве

Военные РФ будут в Киеве, если прекратить защищать часть Донбасса, сказал нардеп / Reuters

Нардеп, политический консультант Никита Потураев заявил, что, если Украина прекратит защищать свои земли на Донбассе, то военные Российской Федерации будут в Киеве.

Вести войну можно по-разному, можно с горами трупов, а можно и без них, рассказал политик Апострофу.

Собеседник подчеркнул, что сейчас украинское государство ведет оборонную войну.

"Победа в вопросе Донбасса может выглядеть совершенно иной от того, что мы привыкли видеть. Воевать можно по-разному… В данный момент Украина ведет оборонную войну и защищает свою землю. Если остановится, то военные РФ будут в Киеве", – заявил нардеп.

Ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников говорил, что РФ не нужны захваченные земли Донбасса, это средство для мотания нервов Киеву.