В ВСУ пояснили, чем НАТО поможет Украине в Черном море

Руслан Хомчак пояснил, для чего Украине новый статус в НАТО / Фото: УНИАН

Украина получила статус члена Программы расширенных возможностей, который предоставляет более широкие возможности для войск. Это касается и безопасности в Черном море.

Об этом в интервью Army Inform заявил командующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак. По его словам, этот статус позволит принимать участие почти во всех учениях Альянса.

"Этот статус открывает более широкие возможности для наших войск, в частности, в секторальной взаимосовместимости с НАТО, доступ почти ко всем учениям Альянса, обмен разведданными, усиление сотрудничество по поддержке безопасности в Черном море", – пояснил Хомчак.

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Он подчеркнул, что ВСУ заинтересованы в более интенсивном привлечении подразделений к мероприятиям индивидуальной и коллективной подготовки, которые проводят в НАТО. В частности, это касается учений по тематике пятой статьи Вашингтонского договора.

Также в ВСУ рассматривают возможность назначения на должности в штабах НАТО, которые будут связаны с использованием задач более функционального направления, а не только по военному сотрудничеству.

Украина и НАТО

Как ранее писал Главред, Украине 12 июня предоставили в НАТО статус партнера с расширенными возможностями.

Позже президент Владимир Зеленский поблагодарил Альянс за предоставление нашей стране особого статуса.