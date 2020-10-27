Украина внесла в черный список венгерских чиновников​: Будапешт резко отреагировал

Глава МИД Венгрии назвал "жалким и бессмысленным" запрет на въезда в Украину чиновникам.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отреагировал на решение Украины запретить въезд двум венгерским чиновникам за агитацию на Закарпатье во время местных выборов.
Так, глава МИД назвал "жалким и бессмысленным" запрет на въезда в Украину двум чиновникам, передает DW.
При этом он отметил, что Будапешт пока не получил официального уведомления об этом запрете, однако, по его мнению, Украина сделала "недружественные шаги" по отношению к Венгрии.
Читайте такжеПутинскому пропагандисту Корчевникову запретили въезд в Украину
"Этим Украина направляет месседж, что она отказалась от поддержки Венгрией своих усилий по евроатлантической интеграции", - отметил Сиярто.
Также Петер Сийярто поздравил с победой венгерских кандидатов на местных выборах в Украине.
Выборы в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийятро 25 октября, в день местных выборов, призвал венгров, проживающих в Закарпатье, поддержать политическую силу Партия венгров Украины.
- Из-за незаконной политической агитации венгерских официальных лиц в пользу одной из политических партий на местных выборах 2020, министерство иностранных дел пригласило посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто и вручило ноту протеста.
- По результатам, которые были обнародованы в прямом эфире у Савика Шустера, в горсовет Ужгорода проходит Партия венгров Украины, поскольку она преодолела 5% барьер.