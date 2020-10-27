Украина внесла в черный список венгерских чиновников​: Будапешт резко отреагировал

Сийярто резко отреагировал на запрет въезда в Украину чиновникам Венгрии / n-w.tv

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отреагировал на решение Украины запретить въезд двум венгерским чиновникам за агитацию на Закарпатье во время местных выборов. ​

Так, глава МИД назвал "жалким и бессмысленным" запрет на въезда в Украину двум чиновникам, передает DW.

При этом он отметил, что Будапешт пока не получил официального уведомления об этом запрете, однако, по его мнению, Украина сделала "недружественные шаги" по отношению к Венгрии.

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"Этим Украина направляет месседж, что она отказалась от поддержки Венгрией своих усилий по евроатлантической интеграции", - отметил Сиярто.

Также Петер Сийярто​ поздравил с победой венгерских кандидатов на местных выборах в Украине.

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