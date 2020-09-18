В Кабмине назвали реальные сроки возвращения Донбасса в Украину

Реинтеграция Донбасса продлится минимум одно поколение - Резников / пресс-служба КГГА

Вопрос планомерного возвращения отдельных районов Донбасса в состав Украины и вывод оттуда российских незаконных вооруженных формирований – это два разных процесса. Реинтеграция займет достаточно много времени.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины, замглавы ТКГ по вопросам урегулирования российско-украинского конфликта на востоке страны Алексей Резников во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

По его словам, окончание войны на Донбассе и вопрос освобождения украинской территории от российских войск не будут совпадать по времени.

"Реинтеграция продлится минимум одно поколение. Давайте говорить правду, об этом свидетельствует мировой опыт",- сказал Резников.Читайте такжеКак и когда пройдут выборы на оккупированном Донбассе: Кравчук расставил точки над "і"