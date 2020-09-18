В Кабмине назвали реальные сроки возвращения Донбасса в Украину

Резников призвал разделять вопросы возвращения ОРДЛО и вывода оттуда российских войск.
Вопрос планомерного возвращения отдельных районов Донбасса в состав Украины и вывод оттуда российских незаконных вооруженных формирований – это два разных процесса. Реинтеграция займет достаточно много времени.
Об этом заявил вице-премьер-министр Украины, замглавы ТКГ по вопросам урегулирования российско-украинского конфликта на востоке страны Алексей Резников во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
По его словам, окончание войны на Донбассе и вопрос освобождения украинской территории от российских войск не будут совпадать по времени.
"Реинтеграция продлится минимум одно поколение. Давайте говорить правду, об этом свидетельствует мировой опыт",- сказал Резников.Читайте такжеКак и когда пройдут выборы на оккупированном Донбассе: Кравчук расставил точки над "і"
- Напомним, в правительстве Украины видят особый статус Донбасса с точки зрения экономических процессов. Эксперты работают над стратегией по экономическому развитию региона. Документ предполагает построение новой модели развития экономики на локальном уровне и создание там оптимального инвестиционного климата. Резников полагает, что Европа на фоне коронавирусной инфекции может перенести свои производственные мощности на Донбасс.
- Тем временем представитель Донецка от переселенцев в украинской делегации в ТКГ Денис Казанский заявил, что российская сторона всячески срывает мирный переговорный процесс по Донбассу. Москва шантажирует Киев, пытаясь навязать Украине решение конфликта в фарватере своих интересов.
- Также в ТКГ уточнили, что Рада может изменить законодательство об особом статусе Донбасса для внесения в документ "формулы Штайнмайера". Проблема ее реализации станет предметом обсуждения лидеров стран Нормандского формата.