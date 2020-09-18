В Кабмине назвали условия проведения выборов в ОРДЛО

Выборов в ОРДЛО 25 октября не будет - Резников / пресс-служба КГГА

В Трехсторонней контактной переговорной группе по Донбассу не готовятся к проведению выборов на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей на 25 октября 2020 года. Выборы в ОРДЛО пройдут только при условии соблюдения ряда моментов.

Об этом заявил вице-премьер, замглавы делегации Украины в ТКГ по Донбассу Алексей Резников во время выступления в Верховной Раде в пятницу, 18 сентября.

"Еще один миф - что в ТКГ якобы подковёрно готовятся выборы в ОРДЛО на 25 октября этого года, и вроде, поэтому все эти хлопоты вокруг известного постановления парламента. Это – чушь", - сказал чиновник.

По его словам, для проведения выборов на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Верховная Рада Украины должна принять специальный закон. После согласования всех нормативных норм проводится деоккупация региона и уже тогда запускается избирательный процесс.

"Для выборов нужен отдельный закон, и об этом сказано в том числе в комплексе мероприятий минских соглашений, именно по отдельному закону, принятому парламентом Украины, на основании законодавста, Конституции Украины и копенгагенских стандартов могут быть проведены выборы в ОРДЛО после полной деоккупации", - подчеркнул Резников.Читайте такжеВозвращение Донбасса - самая большая украинская коллективная иллюзия