В Кабмине назвали условия проведения выборов в ОРДЛО

По словам Алексея Резникова, существуют мифы о позиции Киева по поводу выборов на отдельных районах Донбасса.
В Трехсторонней контактной переговорной группе по Донбассу не готовятся к проведению выборов на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей на 25 октября 2020 года. Выборы в ОРДЛО пройдут только при условии соблюдения ряда моментов.
Об этом заявил вице-премьер, замглавы делегации Украины в ТКГ по Донбассу Алексей Резников во время выступления в Верховной Раде в пятницу, 18 сентября.
"Еще один миф - что в ТКГ якобы подковёрно готовятся выборы в ОРДЛО на 25 октября этого года, и вроде, поэтому все эти хлопоты вокруг известного постановления парламента. Это – чушь", - сказал чиновник.
По его словам, для проведения выборов на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Верховная Рада Украины должна принять специальный закон. После согласования всех нормативных норм проводится деоккупация региона и уже тогда запускается избирательный процесс.
"Для выборов нужен отдельный закон, и об этом сказано в том числе в комплексе мероприятий минских соглашений, именно по отдельному закону, принятому парламентом Украины, на основании законодавста, Конституции Украины и копенгагенских стандартов могут быть проведены выборы в ОРДЛО после полной деоккупации", - подчеркнул Резников.Читайте такжеВозвращение Донбасса - самая большая украинская коллективная иллюзия
- Напомним, представитель Донецка от переселенцев Денис Казанский ранее заявил, что российские делегаты ОРДЛО заблокировали переговорный процесс в рамках ТКГ и требуют от Украины принятия законов, выгодных Кремлю.
- В то же время Леонид Кравчук акцентировал внимание на том, что Россия действительно шантажирует Украину выборами на Донбассе. Однако, согласно позиции Киева, избирательный процесс в ОРДЛО может пройти только в рамках украинского законодательства и тогда, когда там будут находиться представители украинской стороны.
- Также депутат и делегат Украины в ТКГ Андрей Костин анонсировал внесение в украинское законодательства скандальной "формулы Штайнмайера". Утвердить ее должны на заседании лидеров стран Нормандского формата.