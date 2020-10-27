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В Кабмине оценили вероятность завершения войны на Донбассе до конца года

27 октября 2020, 06:23

Решение по Донбассу будет приниматься президентом Зеленским в декабре, утверждает Алексей Резников.

Война на Донбассе
Война на Донбассе не завершится до конца 2020 года - Резников / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский под словами о завершении войны на Донбассе до конца года подразумевал стремление властей урегулировать конфликт на востоке страны на базе Минских соглашений. Как только пройдет год с момента переговоров в Париже, глава государства примет решение.

Об этом рассказал вице-премьер министр, министр по вопросам оккупированных территорий и бывший замглавы делегации Киева в ТКГ по вопросам Донбасса Алексей Резников в эфире телеканала Украина 24.

Комментируя слова Зеленского о том, что президент намерен урегулировать конфликт на Донбассе до конца текущего года, Резников заявил, что гарант под этими словами подразумевал завершение вооруженной конфронтации на основе Минских соглашений.

По словам чиновника, 9 декабря исполнится год договоренностям в Париже, после чего Владимир Зеленский обозначит позицию государства.

"Я немножко иначе толкую слова президента. Он сказал, что он берет себе год идти по сценарию, который был написан до него, по сценарию, который был написан в 2016 году. Имеются в виду Минские соглашения - как они были написаны. Он это по сути сказал 9 декабря, как я это воспринимаю, в Париже. Поэтому 9 декабря пройдет этот год - соответственно президент будет принимать решение", - объяснил Резников.Читайте такжеКлимкин спрогнозировал самый вероятный вариант окончания войны на Донбассе

Также он подчеркнул, что война на Донбассе в 2020 году не завершится, так как для того, чтобы вывести российские войска из ОРДЛО, потребуется немало времени.

Владимир Зеленский о конфликте России и Украины на Донбассе

Кабмин Владимир Зеленский новости Украины новости Донбасса Алексей Резников
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