В МИД назвали еще одно государство, которое поможет вернуть Крым Украине

В МИД заявили, что Киев может рассчитывать на поддержку Словении по вопросам Крыма / РБК-Украина

Словения готова поддержать Украину в процессе создания Крымской платформы. Любляна окажет содействие Киеву во время председательства Словении в Евросоюзе, которое ожидается во второй половине 2021 года.

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, замглавы украинского внешнеполитического ведомства Эмине Джепарова провела встречу с послом Словении в Украине Томажом Менцином.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы создания Крымской платформы, военизации Россией территории аннексированного полуострова и гуманитарной ситуации в Крыму.

"Словения поддерживает инициативу создания Крымской платформы", - отмечается в сообщении.

Кроме того, Джепарова и Менцин обговорили ряд вопросов по сотрудничеству в рамках ООН, ОБСЕ и по другим стратегическим аспектам отношений двух государств, включая реформу децентрализации в Украине.Читайте такжеУ Зеленского оценили ситуацию с водой для населения в Крыму

Посол Словении Томаж Менцин подчеркнул, что Украина может рассчитывать на поддержку Любляны во втором полугодии 2021 года, когда страна будет председательствовать в Евросоюзе.

Крымская платформа