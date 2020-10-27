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В МИД назвали еще одно государство, которое поможет вернуть Крым Украине

27 октября 2020, 20:58

Киев продолжает консультативную работу по вопросам создания Крымской платформы.

МИД Украины
В МИД заявили, что Киев может рассчитывать на поддержку Словении по вопросам Крыма / РБК-Украина

Словения готова поддержать Украину в процессе создания Крымской платформы. Любляна окажет содействие Киеву во время председательства Словении в Евросоюзе, которое ожидается во второй половине 2021 года.

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, замглавы украинского внешнеполитического ведомства Эмине Джепарова провела встречу с послом Словении в Украине Томажом Менцином.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы создания Крымской платформы, военизации Россией территории аннексированного полуострова и гуманитарной ситуации в Крыму.

"Словения поддерживает инициативу создания Крымской платформы", - отмечается в сообщении.

Кроме того, Джепарова и Менцин обговорили ряд вопросов по сотрудничеству в рамках ООН, ОБСЕ и по другим стратегическим аспектам отношений двух государств, включая реформу децентрализации в Украине.Читайте такжеУ Зеленского оценили ситуацию с водой для населения в Крыму

Посол Словении Томаж Менцин подчеркнул, что Украина может рассчитывать на поддержку Любляны во втором полугодии 2021 года, когда страна будет председательствовать в Евросоюзе.

Крымская платформа

  • Президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Эрдоганом заявил, что Анкара готова присоединиться к Крымской платформе по вопросам деоккупации аннексированного полуострова. Его слова подтвердил и турецкий глава государства.
  • 20 октября Зеленский во время выступления в рамках послания Верховной Раде сделал заявление, согласно которому он уже провел переговоры с Евросоюзом, Канадой и Великобританией, и достиг договоренностей со многими странами по вопросам реализации Крымской платформы.
  • В США также выразили готовность работать с Украиной в рамках Крымской платформы и подчеркнули отсутствие намерений признавать оккупированный Крым территорией России.

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