В МИД назвали еще одно государство, которое поможет вернуть Крым Украине

Киев продолжает консультативную работу по вопросам создания Крымской платформы.
Словения готова поддержать Украину в процессе создания Крымской платформы. Любляна окажет содействие Киеву во время председательства Словении в Евросоюзе, которое ожидается во второй половине 2021 года.
Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, замглавы украинского внешнеполитического ведомства Эмине Джепарова провела встречу с послом Словении в Украине Томажом Менцином.
В ходе переговоров стороны обсудили вопросы создания Крымской платформы, военизации Россией территории аннексированного полуострова и гуманитарной ситуации в Крыму.
"Словения поддерживает инициативу создания Крымской платформы", - отмечается в сообщении.
Кроме того, Джепарова и Менцин обговорили ряд вопросов по сотрудничеству в рамках ООН, ОБСЕ и по другим стратегическим аспектам отношений двух государств, включая реформу децентрализации в Украине.Читайте такжеУ Зеленского оценили ситуацию с водой для населения в Крыму
Посол Словении Томаж Менцин подчеркнул, что Украина может рассчитывать на поддержку Любляны во втором полугодии 2021 года, когда страна будет председательствовать в Евросоюзе.
Крымская платформа
- Президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Эрдоганом заявил, что Анкара готова присоединиться к Крымской платформе по вопросам деоккупации аннексированного полуострова. Его слова подтвердил и турецкий глава государства.
- 20 октября Зеленский во время выступления в рамках послания Верховной Раде сделал заявление, согласно которому он уже провел переговоры с Евросоюзом, Канадой и Великобританией, и достиг договоренностей со многими странами по вопросам реализации Крымской платформы.
- В США также выразили готовность работать с Украиной в рамках Крымской платформы и подчеркнули отсутствие намерений признавать оккупированный Крым территорией России.