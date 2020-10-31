В МИД Украины озвучили планы на фоне конституционного кризиса

О каком именно взаимодействии с международными партнерами идет речь, глава внешнеполитического ведомства не пояснил.
В МИД Украины заявили о том, что инициируют взаимодействие с международными партнерами для того, чтобы поскорее преодолеть конституционный кризис. Такое решение приняли по поручению президента Владимира Зеленского.
"МИД инициирует взаимодействие с международными партнерами для преодоления негативных последствий решения Конституционного суда и возобновления добропорядочности конституционного судопроизводства в Украине", - написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.
О каком именно взаимодействии с международными партнерами идет речь, глава внешнеполитического ведомства не пояснил.
Скандальное решение КСУ - о чем ранее сообщал Главред:
- 27 октября на закрытом заседании КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование.
- Позже в ЕС отреагировали на решение КСУ по декларациям. В Представительстве Евросоюза напомнили, что финансовая помощь Украине связана с деятельностью антикоррупционных органов. Также СМИ сообщили, что из-за решения КС Украина может лишиться безвиза.
- Президент Владимир Зеленский собрал экстренные заседания СНБО и Кабмина в результате чего в Раду подадут срочный законопроект о восстановлении добропорядочности конституционного судопроизводства в Украине, который предполагает отставку всего состава КСУ.
Автор: Екатерина Трохимчук