В МИД Украины озвучили планы на фоне конституционного кризиса

Кулеба назвал шаги по выходу из кризиса в Украине / УНИАН

В МИД Украины заявили о том, что инициируют взаимодействие с международными партнерами для того, чтобы поскорее преодолеть конституционный кризис. Такое решение приняли по поручению президента Владимира Зеленского.

"МИД инициирует взаимодействие с международными партнерами для преодоления негативных последствий решения Конституционного суда и возобновления добропорядочности конституционного судопроизводства в Украине", - написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

О каком именно взаимодействии с международными партнерами идет речь, глава внешнеполитического ведомства не пояснил.

Скандальное решение КСУ - о чем ранее сообщал Главред: