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В Минцифре ошарашили идеей о запрете "вредных" компьютерных игр

25 ноября 2020, 21:15

В ведомстве считают, что пора вводить цензуру на компьютерные игры.

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В Кабмине надумали запретить компьютерные игры

В Минцифре предложили создать механизм для запрета компьютерных игр, которые "вредят национальным интересам государства".

Соответствующий пост разместил в своем Facebook замминистра Министерства цифровой трансформации Украины Александр Борняков, но позже либо удалил его, либо скрыл от широкой аудитории Сети.

Так, чиновник очень опасается того, что создатели компьютерных игр, выставляя Украину в невыгодном свете, могут намеренно или ненамеренно пропагандировать идею сепарации нашей страны.

"Возьмем, к примеру, часть известной компьютерной игры Call of Duty, в сюжете которой — условная война в Донбассе. Красивая графика, реалистичный сюжет и мы уже привыкли к постоянному противостояния РФ и США в кинематографе, играх, и, возможно, хорошо, что о событиях в Украине и их последствиях будут знать во всем мире. Но проблема значительно глубже. Не исключено, что завтра не появится игра, в которой нам и нашим детям будут пропагандировать и навязывать неприемлемые вещи, которые будут ставить под сомнение территориальную целостность Украины. А действенного механизма, который бы запретил ее распространение в нашей стране, - нет", - написал заммистра.

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Также Борняков пожаловался на то, что игровую индустрию упустили из поля зрения, в то время как киноиндустрия давно и успешно цензурируется.

"Фильмы и сериалы, которые противоречат национальным интересам, давно не показывают в наших кинотеатрах, их не транслируют украинские телеканалы. Ведь они отслеживаются и запрещаются Минкультом. Но об индустрии, которая сегодня насчитывает около 2,7 млрд игроков, почему-то забыли", — отметилт Борняков.

Также Борняков считает, что "пропаганда" посредством игр может существенно навредить имиджу Украины, потому что аудиория геймеров огромна.

Сначала чиновник открыл эту тему ко всеобщему обсуждению - люди начали оставлять в основном негативные комментарии. Позже пост и вовсе исчез со страницы Борнякова.

Компьютерные игры - о чем писал Главред ранее:

Кабмин компьютерные игры
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