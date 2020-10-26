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В ОБСЕ прошлись по опросу Владимира Зеленского

26 октября 2020, 19:27

Внесение изменений в избирательное законодательство незадолго до проведения местных выборов в Украине, противоречит международной практике.

Пять вопросов от Зеленского
В ОБСЕ раскритиковали опрос Зеленского

Опрос президента Владимира Зеленского, который проводили во время местных выборов 25 октября, частично создавал неправомерное политическое преимущество для участников избирательного процесса от партии власти.

"Можем отметить, что опрос, который был инициирован президентом Владимиром Зеленским, проходивший рядом с избирательными участками в день выборов, и который был профинансирован его политической партией, а также касался соответствующих инициатив, которые сейчас вводит его Офис, несколько создавал неправомерное политическое преимущество, а также размывало непосредственно границы между государством и политической партией", — сказала руководитель миссии наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир на онлайн-конференции в понедельник, передает Интерфакс-Украина.

Она отметила, что работавшие на президентском опросе люди преимущественно находились вне избирательных участков и не проявляли активность, хотя были довольно заметными.

В БДИПЧ ОБСЕ также отмечают, что внесение изменений в избирательное законодательство незадолго до проведения местных выборов в Украине, противоречит международной практике.

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"Изменения в Избирательный кодекс помогли устранить некоторые несоответствия, которые в нем были... при этом они также содержали некоторые значительные изменения, в том числе изменения в избирательную систему государства, которые были приняты непосредственно незадолго до выборов, что противоречит общим наилучшим практикам в мире", — сказала представитель ОБСЕ.

По ее словам, обновленный Избирательный кодекс является инклюзивным, однако заполитизированным в отдельных моментах, и в нем учтены не все рекомендации, которые давал БДИПЧ.

"Одним из позитивных изменений украинского избирательного законодательство состоит в упрощении процедуры регистрации избирателей, а также изменения избирательного адреса, как ранее рекомендовала наша организация. При этом только 100 тыс. избирателей в этот раз смогли воспользоваться этой возможностью", — сказала она.

Опрос от Зеленского - что было ранее:

  • Президента Зеленский анонсировал проведение 25 октября, в день местных выборов, всеукраинского опроса из пяти важных вопросов. По его словам президента, опрос станет реальным внедрением народовластия.
  • Первый вопрос звучал так - "Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?"
  • Второй вопрос касался возможности создания на Донбассе свободной экономической зоны.
  • Третий - "Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300?"
  • Четвертый - "Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелых больных?"
  • Пятый - "Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?".

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