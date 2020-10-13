В Офисе президента раскрыли подробности всенародного опроса от Зеленского

В ОП раскрыли подробности опроса от Зеленского / УНИАН

Анонсированный президентом Украины Владимиром Зеленским всенародный опрос в день выборов 25 октября, в отличие от конституционного референдума, не будет иметь прямых юридических последствий, уточнили во вторник, 13 октября, в Офисе президента.

Об этом сказано в сообщении на сайте Офиса президента.

"Подчеркиваем, что опрос, который предлагается провести 25 октября, в отличие от референдума, как это определено для референдума Конституцией, не будет иметь прямых юридических последствий.

Потребность в этой форме непосредственной демократии обусловлена ​​тем, что содержание политики в государстве должен определять народ, а не только те, кто имеет достаточно медийного влияния и денег, чтобы манипулировать в своих личных интересах впечатлением об общественном мнении.

25 октября мы узнаем о том, что на самом деле думает народ. А также поставим те вопросы, которые никто и никогда не хотел ставить напрямую своим согражданам в нашей стране", - сказано в сообщении.

Всенародный опрос от Зеленского – о чем сообщалось ранее: