В Офисе президента раскрыли подробности всенародного опроса от Зеленского

Опрос, который предлагается провести 25 октября, не будет иметь прямых юридических последствий.
Анонсированный президентом Украины Владимиром Зеленским всенародный опрос в день выборов 25 октября, в отличие от конституционного референдума, не будет иметь прямых юридических последствий, уточнили во вторник, 13 октября, в Офисе президента.
Об этом сказано в сообщении на сайте Офиса президента.
"Подчеркиваем, что опрос, который предлагается провести 25 октября, в отличие от референдума, как это определено для референдума Конституцией, не будет иметь прямых юридических последствий.
Потребность в этой форме непосредственной демократии обусловлена тем, что содержание политики в государстве должен определять народ, а не только те, кто имеет достаточно медийного влияния и денег, чтобы манипулировать в своих личных интересах впечатлением об общественном мнении.
25 октября мы узнаем о том, что на самом деле думает народ. А также поставим те вопросы, которые никто и никогда не хотел ставить напрямую своим согражданам в нашей стране", - сказано в сообщении.
Всенародный опрос от Зеленского – о чем сообщалось ранее:
- 13 октября в свежем видеообращении президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса, на котором украинцам предложат ответить на 5 вопросов.
- Анонсированный Владимиром Зеленским всенародный опрос наделал много шума в соцсетях – украинцы позубоскалили над объявленным Зеленским опросом и засыпали его вопросами.
- СМИ узнали, о чем Зеленский спросит украинцев во время всенародного опроса. Речь может пойти в том числе и о легализации каннабиса.