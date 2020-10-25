В Раде припугнули резким ростом числа больных коронавирусом

Нардеп Радуцкий подчеркнул, что увеличение числа больных будет происходить независимо от выборов.
Где-то на шестой день после голосования на местных выборах в Украине может быть некоторое увеличение числа больных коронавирусом.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий (фракция Слуга народа).
В то же время он считает, что "выборы безопаснее, чем то, что происходило на днях городов Днепр, Харьков и Одесса, а также фестиваля на Хортице".
Радуцкий подчеркнул, что увеличение числа больных будет происходить независимо от выборов. При этом напомнил, что "во Франции и без выборов за вчерашний день было 42 тыс. больных COVID-19".
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На уточняющий вопрос журналистов, когда может быть рост заболеваемости в Украине, который можно связывать с выборами, Радуцкий ответил, что, как показывает ситуация с концертами в Харькове и Одессе, "резкий скачок заболеваемости был на шестой-седьмой день".
"Будем надеяться, что местные выборы к этому не приведут", - добавил Радуцкий.
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