В Раде припугнули резким ростом числа больных коронавирусом

В Раде прогнозируют рост числа больных коронавирусом / Фото pixabay.com

Где-то на шестой день после голосования на местных выборах в Украине может быть некоторое увеличение числа больных коронавирусом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий (фракция Слуга народа).

В то же время он считает, что "выборы безопаснее, чем то, что происходило на днях городов Днепр, Харьков и Одесса, а также фестиваля на Хортице".

Радуцкий подчеркнул, что увеличение числа больных будет происходить независимо от выборов. При этом напомнил, что "во Франции и без выборов за вчерашний день было 42 тыс. больных COVID-19".

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На уточняющий вопрос журналистов, когда может быть рост заболеваемости в Украине, который можно связывать с выборами, Радуцкий ответил, что, как показывает ситуация с концертами в Харькове и Одессе, "резкий скачок заболеваемости был на шестой-седьмой день".

"Будем надеяться, что местные выборы к этому не приведут", - добавил Радуцкий.

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