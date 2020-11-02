В Слуге народа назвали сроки формирования нового состава КСУ

На ситуацию может повлиять эпидемия COVID-19, считает парламентарий Ольга Совгиря.
В случае прекращения полномочий действующего состава Конституционного суда Украины, новый состав может быть сформирован уже к середине 2021 года. Прецеденты урегулирования кризисов при помощи политико-правовых механизмов уже были.
Об этом заявила представитель Верховной Рады в КСУ, народный депутат от партии Слуга народа Ольга Совгиря в комментарии изданию РБК-Украина.
По ее словам, в законодательстве закреплены четкие сроки. Процедура может занимать от 3 до 6 месяцев. Однако на процесс может повлиять эпидемия коронавирусной инфекции в Украине.
"Это легко посчитать, в законе о КСУ все сроки определены: и подачи кандидатур, и проведения конкурсов, это от трех до шести месяцев. Но следует иметь ввиду, что, конечно же, COVID вносит коррективы", - подчеркнула Совгиря.Читайте также"Всем стало страшно": Зеленский прошелся по скандальному решению КСУ
Конфликт власти и КСУ
- Конституционный суд Украины 27 октября вынес вердикт, согласно которому статья Уголовного кодекса 366-1, предполагающая уголовную ответственность для государственных служащих за внесение ложных данных в электронные декларации, признается неконституционной.
- Суд обязал Национальное агентство по противодействию коррупции закрыть реестр деклараций чиновников.
- Президент Владимир Зеленский 29 октября созвал внеочередное заседание СНБО, на котором приняли решение о возобновлении работы реестра электронных деклараций и восстановлении антикоррупционного законодательства.
- Глава государства внес в парламент законопроект, предполагающий увольнение судей Конституционного суда.