В Слуге народа назвали сроки формирования нового состава КСУ

Процедура формирования нового состава КСУ может занять до 6 месяцев - нардеп / УНИАН

В случае прекращения полномочий действующего состава Конституционного суда Украины, новый состав может быть сформирован уже к середине 2021 года. Прецеденты урегулирования кризисов при помощи политико-правовых механизмов уже были.

Об этом заявила представитель Верховной Рады в КСУ, народный депутат от партии Слуга народа Ольга Совгиря в комментарии изданию РБК-Украина.

По ее словам, в законодательстве закреплены четкие сроки. Процедура может занимать от 3 до 6 месяцев. Однако на процесс может повлиять эпидемия коронавирусной инфекции в Украине.

"Это легко посчитать, в законе о КСУ все сроки определены: и подачи кандидатур, и проведения конкурсов, это от трех до шести месяцев. Но следует иметь ввиду, что, конечно же, COVID вносит коррективы", - подчеркнула Совгиря.Читайте также"Всем стало страшно": Зеленский прошелся по скандальному решению КСУ

Конфликт власти и КСУ