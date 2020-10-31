В Слуге народа отреагировали на решение Зеленского по судьям КСУ

Давид Арахамия отреагировал на решение по КСУ / Фото пресс-службы партии Слуга народа

Решение президента Владимира Зеленского про обновление состава КСУ - историческое. Альтернативы этому на данный момент нет.

Как написал председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия в блоге на УП, "эта организация пережила в Украине все власти - коррумпированные и лживые", поэтому обновление состава КСУ поможет набрать, действительно, людей профессиональных и способных защищать Конституцию от незаконных посягательств.

Арахимия также отмечает, что раньше там не могли собраться действительно добропорядочные судьи, ведь все, кто их назначал, никогда не отличались благопристойностью.

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"Если бы действующий президент был коррумпирован, как предыдущие, то и предложения такого от него не было бы. Он просто пользовался бы той мафиозной системой, которая создана за 28 лет вместо судопроизводства и конституционной юрисдикции", - считает нардеп.

Скандальное решение КСУ - о чем ранее сообщал Главред: