В СНБО заявили о наличии "плана против Украины"

Данилов прокомментировал решение КСУ / УНИАН

Одиозные действия КСУ свидетельствуют о наличии плана против Украины - он направлен на разрушение украинской государственности.

"Решение КСУ дает весомые причины считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности", - сказал Данилов во время экстренного заседания СНБО.

Также чиновник вспомнил, что Конституционный суд уже принимал решение против антикоррупционной системы, когда отменил наказание за незаконное обогащение.

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"КСУ утвердил персонально мотивированные решения касательно антикоррупционных органов. 27 октября КСУ фактически ликвидировал е-декларирование. Такое решение имеет ряд катастрофических последствий для Украины как во внутреннем, так и во внешнем измерении. Кардинальным образом меняется атмосфера отношений с Евросоюзом и евроантлатическим сообществом", - подчеркнул Данилов.

Скандальное решение КСУ - что было ранее: