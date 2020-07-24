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В США готовы помириться с Россией: в Вашингтоне назвали новую мировую угрозу

России наверняка не нравится присутствие Китая на южных границах государства, считают американцы.

24 июля 2020, 09:55
Россия США Китай
США увидели в России союзника в противостоянии с Китаем / Depositphotos

В Вашингтоне полагают, что в отношениях между Россией и Китаем существуют противоречия, поэтому американцы и россияне могут объединиться в противостоянии с КНР, которую США назвали главной угрозой свободному миру.

Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео в ходе своего выступления в библиотеке Никсона в Калифорнии, сообщает информагентство Интерфакс.

По его словам, существует вероятность сотрудничества Вашингтона и Москвы по вопросам противодействия Китая. Такое союзничество может стать стратегическим.

"Если мы будем работать с Россией, я уверен, мы сможем сделать мир более безопасным. Я думаю, есть смысл работать с русскими, чтобы обеспечить мир не только для Соединенных Штатов, но и для всей планеты", - утверждает Помпео.Читайте такжеМир содрогнется, если Китай победит США в схватке сверхдержав

Также чиновник добавил, что компартия Китая угрожает мировым свободам, поэтому китайский народ и мировые нации должны объединиться с целью нивелирования данной угрозы. Иначе коммунистическая КНР поглотит мир.

Тем временем его заместитель Стивен Биган отметил, что Россия испытывает серьезные проблемы из-за присутствия КНР на южных границах государства, а саму историю политических отношений Москвы и Пекина можно назвать сложной.

"То, что это сейчас скрывается из-за сопернических отношений обеих стран с Соединенными Штатами, не является прочной основой китайско-российских отношений", - подчеркнул Биган.Читайте такжеВ противостоянии с США Китай обречен на разгром

Напомним, США готовятся к введению санкций против российских газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток. Американский Конгресс внес данную инициативу в государственный оборонный бюджет 2021 года.

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