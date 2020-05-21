В Украине появилась новая политическая партия

Игорь Палица / УНИАН

В Украине создали новую политическую партию – "За будущее". Ее возглавил народный депутат Игорь Палица. Учредительный съезд новой политической силы состоялся 20 мая.

Выступая на съезде, лидер партии Игорь Палица подчеркнул: "За будущее" объединила людей с историями собственного успеха в хозяйствовании и управлении". Депутаты-мажоритарщики, входящие в одноименную группу "За будущее" в Верховной Раде, представляют интересы более 4,5 млн избирателей. Дата проведения съезда – символическая. Год назад Украина выбрала нового президента, на которого общество возлагало большие надежды.

"Мы год ждали перемен к лучшему – улучшения жизни людей, улучшения бизнес-климата, наведения порядка в правоохранительной системе. Но прошел год, а изменений к лучшему мы не увидели. Как депутаты-мажоритарщики мы несем ответственность перед своими избирателями, знаем их проблемы и защищаем. Поэтому будем идти на местные выборы и будем работать над изменениями для всей страны. Люди должны знать, что они – хозяева на своей земле", – подчеркнул Палица.

Партия "За будущее" ставит целью объединение Украины и украинцев, отметили участники съезда. "Мы убеждены, что нельзя делить людей на "левых" и "правых", необходимо консолидировать общество.

Партия открыта к сотрудничеству с представителями различных направлений и политических взглядов. В нашей группе – как депутаты из разных политических сил, так и беспартийные. Мы имеем много законопроектов, касающихся преодоления глубокого кризиса в экономике и промышленности, но ни предыдущее, ни нынешнее правительство не прислушиваются к мнениям профессионалов", – прокомментировал сопредседатель депутатской группы "За будущее" в Верховной Раде Тарас Батенко.

Лидер новой партии Палица добавил: "Мы идем, чтобы реализовать ожидания и желания людей как в экономике, так и в политике. На место беспорядка должен прийти видимый результат, которого ждет страна".