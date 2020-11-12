В Украине ударят по пропаганде России на ТВ: детали нового законопроекта

Парламент может рассмотреть проект закона о запрете российской пропаганды на радио и телевидении / Фото: УНИАН

Комитет Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендует депутатам принять за основу проект закона №4188 О телевидении и радиовещании. Инициатива предусматривает запрет на украинских телеканалах и радиостанциях высказываний, которые отрицают факт агрессии России против Украины.

Как сообщает пресс-служба аппарата Верховной Рады, законопроект предполагает запрет на радио и телевидении трансляции высказываний, которые содержат отрицание агрессии России против Украины, оккупации РФ украинских территорий и ведения Москвой гибридной войны против Киева.

Законопроектом №4188 предусмотрено, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафует теле - и радиокомпании, которые нарушают такую норму.

Отмечается, что в случае нарушения вещатели получат шанс на устранение проблемы. Однако если штраф повторится, Нацсовет может обратиться в судебные инстанции с требованием аннулирования лицензии телерадиокомпании или провайдера, которые нарушают закон.Читайте такжеЗеленский резко ответил на обвинения в поставках Азербайджану фосфорных бомб

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