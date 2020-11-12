В Украине ударят по пропаганде России на ТВ: детали нового законопроекта

Нацсовет будет требовать жестких мер в отношении телеканалов и радиостанций, в эфире которых звучит российская пропаганда.
Комитет Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендует депутатам принять за основу проект закона №4188 О телевидении и радиовещании. Инициатива предусматривает запрет на украинских телеканалах и радиостанциях высказываний, которые отрицают факт агрессии России против Украины.
Как сообщает пресс-служба аппарата Верховной Рады, законопроект предполагает запрет на радио и телевидении трансляции высказываний, которые содержат отрицание агрессии России против Украины, оккупации РФ украинских территорий и ведения Москвой гибридной войны против Киева.
Законопроектом №4188 предусмотрено, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафует теле - и радиокомпании, которые нарушают такую норму.
Отмечается, что в случае нарушения вещатели получат шанс на устранение проблемы. Однако если штраф повторится, Нацсовет может обратиться в судебные инстанции с требованием аннулирования лицензии телерадиокомпании или провайдера, которые нарушают закон.Читайте такжеЗеленский резко ответил на обвинения в поставках Азербайджану фосфорных бомб
Российская пропаганда новости
- В августе журналистов Громадське обвинили в призывах к украинцам смотреть российские пропагандистские телепередачи. Журналисты придумали конкурс на выявление фейков России об Украине, однако подверглись критике в социальных сетях.
- 22 октября Государственный комитет по вопросам телевидения и радиовещания запретил ввоз на территорию Украины книг, которые содержат российскую пропаганду.