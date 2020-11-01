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Вакарчук откровенно высказался о своем возвращении в политику

1 ноября 2020, 19:01

Он отметил, что отошел в сторону, так как и обещал, но не может оставаться в стороне от судьбы в стране.

Вакарчук
Вакарчук призналася, вернется ли в политику / УНИАН

Святослав Вакарчук заявил о том, что принял решение покинуть политическую арену Украины. Недавно музыкант и лидер Океана Эльзы провел в парламент свою политсилу Голос, а позже шокировал заявлением о своем уходе из политики.

"Смотрите, когда я начинаю об этом говорить, все режется на цитаты и этим начинают манипулировать. Я всегда говорил и сейчас скажу. Я буду делать все и сколько нужно для того, чтобы помочь этой стране. Я очень люблю ее", - рассказал музыкант в программе Зірковий шлях.

Он отметил, что отошел в сторону, так как и обещал, но не может оставаться в стороне от судьбы в стране.

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Святослав еще раз подчеркнул, что ему абсолютно все равно что о нем говорят и пишут некоторые. Отметим, что "Океан Эльзи" сейчас находится в процессе написания нового альбома.

"У нас столько песен. Я уже не помню, когда такое было. Наша группа - это группа не формы, а смысла", - отметил Вакарчук.

Вакарчук покинул Раду

  • Напомним, 18 июня депутаты отказались голосовать за постановление о прекращении депутатских полномочий Святослава Вакарчука.
  • В связи с этим он написал заявление о выходе из фракции Голос, назвав это решение вынужденным.
  • Согласно законодательству, если депутат вышел из фракции, по спискам партии которой он был избран, политическая сила имеет право на съезде лишить его депутатского мандата. Вакарчук воспользовался такой возможностью.

Святослав Вакарчук политика голос Океан Эльзы новости Украины
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