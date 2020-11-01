Вакарчук откровенно высказался о своем возвращении в политику

Вакарчук призналася, вернется ли в политику / УНИАН

Святослав Вакарчук заявил о том, что принял решение покинуть политическую арену Украины. Недавно музыкант и лидер Океана Эльзы провел в парламент свою политсилу Голос, а позже шокировал заявлением о своем уходе из политики.

"Смотрите, когда я начинаю об этом говорить, все режется на цитаты и этим начинают манипулировать. Я всегда говорил и сейчас скажу. Я буду делать все и сколько нужно для того, чтобы помочь этой стране. Я очень люблю ее", - рассказал музыкант в программе Зірковий шлях.

Он отметил, что отошел в сторону, так как и обещал, но не может оставаться в стороне от судьбы в стране.

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Святослав еще раз подчеркнул, что ему абсолютно все равно что о нем говорят и пишут некоторые. Отметим, что "Океан Эльзи" сейчас находится в процессе написания нового альбома.

"У нас столько песен. Я уже не помню, когда такое было. Наша группа - это группа не формы, а смысла", - отметил Вакарчук.

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