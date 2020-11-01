Вакарчук откровенно высказался о своем возвращении в политику

Он отметил, что отошел в сторону, так как и обещал, но не может оставаться в стороне от судьбы в стране.
Святослав Вакарчук заявил о том, что принял решение покинуть политическую арену Украины. Недавно музыкант и лидер Океана Эльзы провел в парламент свою политсилу Голос, а позже шокировал заявлением о своем уходе из политики.
"Смотрите, когда я начинаю об этом говорить, все режется на цитаты и этим начинают манипулировать. Я всегда говорил и сейчас скажу. Я буду делать все и сколько нужно для того, чтобы помочь этой стране. Я очень люблю ее", - рассказал музыкант в программе Зірковий шлях.
Он отметил, что отошел в сторону, так как и обещал, но не может оставаться в стороне от судьбы в стране.
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Святослав еще раз подчеркнул, что ему абсолютно все равно что о нем говорят и пишут некоторые. Отметим, что "Океан Эльзи" сейчас находится в процессе написания нового альбома.
"У нас столько песен. Я уже не помню, когда такое было. Наша группа - это группа не формы, а смысла", - отметил Вакарчук.
Вакарчук покинул Раду
- Напомним, 18 июня депутаты отказались голосовать за постановление о прекращении депутатских полномочий Святослава Вакарчука.
- В связи с этим он написал заявление о выходе из фракции Голос, назвав это решение вынужденным.
- Согласно законодательству, если депутат вышел из фракции, по спискам партии которой он был избран, политическая сила имеет право на съезде лишить его депутатского мандата. Вакарчук воспользовался такой возможностью.