Венецианская комиссия раскритиковала увольнения судей КСУ

В организации полностью согласны с важностью обеспечения общественного доверия к Конституционному суду.
Прекращение полномочий КСУ являются вопиющим нарушением Основного закона и принципа разделения властей - это не может привести к уважению верховенства закона, говорится в совместном письме Венецианской комиссии и Группы государств против коррупции (GRECO) к спикеру ВР Дмитрия Разумкова.
В организациях заявили, что полностью согласны с важностью обеспечения общественного доверия к Конституционному суду, ведь он играет важную роль хранителя Основного закона и арбитра разделения властей.
"Доверие не означает отсутствие независимости. Напротив, Конституционный суд может пользоваться доверием других государственных институтов и общественности только в том случае, если он действительно независимый", - отмечается в письме.
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Организации призывают украинскую власть рассмотреть неблагоприятные, глубокие и долгосрочные последствия для Украины от поспешного решения об увольнении судей Конституционного суда.
"Мы призываем вас изучить альтернативные способы обеспечения того, чтобы борьба с коррупцией в соответствии с международными стандартами оставалась приоритетом для вашей страны", - говорится в письме.
Скандальное решение КСУ - о чем ранее сообщал Главред:
- 27 октября на закрытом заседании КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование.
- Позже в ЕС отреагировали на решение КСУ по декларациям. В Представительстве Евросоюза напомнили, что финансовая помощь Украине связана с деятельностью антикоррупционных органов. Также СМИ сообщили, что из-за решения КС Украина может лишиться безвиза.
- Президент Владимир Зеленский собрал экстренные заседания СНБО и Кабмина в результате чего в Раду подадут срочный законопроект о восстановлении добропорядочности конституционного судопроизводства в Украине, который предполагает отставку всего состава КСУ.
- Напомним, после решения КСУ по декларированию президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду проект закона о прекращении полномочий всех конституционных судей.