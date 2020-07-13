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Парламент сделал перший шаг к ужесточению наказания за нарушение ПДД после ужасной аварии

Проект закона поддержали более 280 нардепов.

13 июля 2020, 17:23
Сегодня парламент решил ужесточить наказание за нарушение ПДД – Верховная Рада новости
Сегодня Рада решила ужесточить наказание за нарушение ПДД / УНИАН

В понедельник, 13 июля, Верховная Рада на внеочередном заседании приняла в первом чтении законопроект №2695, которым предусмотрено ужесточение наказания за нарушения правил дорожного движения.

Внеочередное заседание было созвано специально для рассмотрения проекта закона, документ поддержали 282 народных избранника.

Законопроект приняли после того, как под Киевом на Старообуховской трассе в ДТП погибла целая семья. По данным СМИ, виновник ДТП ранее три года был лишен свободы за совершение смертельной аварии.

По словам президента Владимира Зеленского, законодательная ответственность за такие ДТП является гарантией того, что государство стоит на защите безопасности каждой семьи и каждого украинца.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что парламенте на рассмотрении находится законопроект О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения (№2695).

Глава МВД добавил, что документ предусматривает усиление ответственность за совершение смертельной аварии в состоянии алкогольного опьянения.

Член Кабмина говорил, что в проекте закона, в частности, предусмотрено увеличение штрафов за вождение навеселе и покидание места ДТП.

Верховная Рада ПДД нарушение ДТП наказание
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