Человек, которого знает Донбасс: экс-премьер может стать новым делегатом Киева в ТКГ – Кравчук

Витольд Фокин был первым премьер-министром Украины / gordon.ua

Новым участником делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по вопросам урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе может стать первый глава правительства Украины, 87-летний Витольд Фокин.

Об этом рассказал глава делегации Киева в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, сейчас идут переговоры на предмет того, может ли Фокин войти в состав переговорной группы по Донбассу. Фокин хорошо знает менталитет жителей Донецкой и Луганской областей.

"Мне известно, что ведутся переговоры с человеком, который известен в Украине - Витольдом Фокином. Его знают на Донбассе, он с 16 лет в шахте. И мы хотели бы иметь в группе человека, которого знает Донбасс, чтобы он мог сказать, чего хотят стратегически, национально и как угодно люди, которые там живут", - сказал Кравчук.Читайте также"Мы сами знаем, что делать": Кравчук назвал России условия установления мира на Донбассе

Витольд Фокин – советский и украинский чиновник. С 1954 по 1971 год занимал руководящие должности на шахтах в Луганской области. В период с 1971 года по 1990 год был начальником отдела Госплана УССР, зампредседателя Госплана, первым зампредседателя Госплана, зампредседателя Совмина УССР и председателем Госкомитета УССР по экономике.

С ноября 1990 года по апрель 1991 года был главой Совета министров УССР.

С апреля 1991 года по октябрь 1992 года – первый премьер-министр Украины.

Вместе с Кравчуком 1 октября 1992 года подписал Беловежское соглашение о ликвидации Советского Союза.Читайте также"Переговоры заканчиваются": Кравчук рассказал, будут ли уступки по Донбассу

Напомним, 30 июля первый президент Украины Леонид Кравчук возглавил делегацию Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.

Новый глава делегации Киева в ТКГ уже рассказал, готов ли Киев идти на компромиссы для достижения мира на Донбассе