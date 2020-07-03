Экс-посол озвучил примерные сроки встречи Зеленского и Трампа

Владимир Зеленский и Дональд Трамп / Reuters

Визит украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон на встречу с его американским коллегой Дональдом Трампом скорее всего не состоится в ближайшие четыре месяца.

Об этом заявил бывший посол США в Украине Уильям Тейлор в интервью Сегодня.

"Этот визит (Зеленского в США, - ред.) должен быть подтвержден обеими сторонами. Я помню, что президент Трамп направлял письмо (в конце мая 2019 года. – ред.) президенту Зеленскому, приглашая его приехать в удобное время. Мы все еще ждем этого удобного времени", - сказал Тейлор.

По его словам, возможно, в следующие четыре месяца будет удобное время.

"Но следующие четыре месяца США будут сфокусированы на внутренней политике. Поэтому, может, это не самое лучшее время для визита. А вот после выборов, возможно в январе, будет удобное время, несмотря на то, кто выиграет выборы в ноябре", - добавил дипломат.

Напомним, из-за того, что у первой леди Елены Зеленской был диагностирован опасный коронавирус, президент Украины перешел на особый режим работы. К слову, тест на коронавирус у украинского президента отрицательный.