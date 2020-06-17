В ОП рассказали, пойдет ли Зеленский на второй срок

Решение о втором сроке нужно принимать ближе к концу первой каденции, считает Андрей Ермак.
Президент Украины Владимир Зеленский будет самостоятельно принимать решение о возможном выдвижении на второй президентский срок.
Об этом заявил глава ОП Андрей Ермак в интервью Левому берегу.
При этом он считает, что решение о втором сроке нужно принимать ближе к концу первой каденции.
"Решение будет принимать президент. Если бы он спросил мое мнение, я бы ответил так: решение нужно принимать ближе к окончанию первого срока, когда будет понимание того, насколько задуманное лично им выполнено", - отметил Ермак.
Он также добавил, что у Зеленского настолько грандиозные планы, что для их реализации не хватит и нескольких президентских сроков.
"Но для него (Зеленского, - ред.) в первую очередь важно мнение людей", - добавил глава ОП.
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Как сообщал Главред, 20 мая президент Владимир Зеленский намекнул, что может не уйти с поста после завершения первого президентского срока. По его словам, чтобы изменить страну, не хватит одного президентского срока. Во время пресс-конференции украинский лидер заявил, что не хочет обговаривать второй президентский срок, поскольку это будет страшно для его семьи, и добавил, что подумает.