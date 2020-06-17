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В ОП рассказали, пойдет ли Зеленский на второй срок

17 июня 2020, 11:20

Решение о втором сроке нужно принимать ближе к концу первой каденции, считает Андрей Ермак.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский сам будет решать, идти ли на второй срок / Фото president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский будет самостоятельно принимать решение о возможном выдвижении на второй президентский срок.

Об этом заявил глава ОП Андрей Ермак в интервью Левому берегу.

При этом он считает, что решение о втором сроке нужно принимать ближе к концу первой каденции.

"Решение будет принимать президент. Если бы он спросил мое мнение, я бы ответил так: решение нужно принимать ближе к окончанию первого срока, когда будет понимание того, насколько задуманное лично им выполнено", - отметил Ермак.

Он также добавил, что у Зеленского настолько грандиозные планы, что для их реализации не хватит и нескольких президентских сроков.

"Но для него (Зеленского, - ред.) в первую очередь важно мнение людей", - добавил глава ОП.

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Как сообщал Главред, 20 мая президент Владимир Зеленский намекнул, что может не уйти с поста после завершения первого президентского срока. По его словам, чтобы изменить страну, не хватит одного президентского срока. Во время пресс-конференции украинский лидер заявил, что не хочет обговаривать второй президентский срок, поскольку это будет страшно для его семьи, и добавил, что подумает.

Владимир Зеленский Андрей Ермак президент новости Украины
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